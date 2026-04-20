Cuarto Milenio 20 ABR 2026 - 00:05h.

La casa encantada de Peñafiel: la primera crónica de una vivienda embrujada en España

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En el año 1588, Lorenzo López, vecino de la población de Peñafiel, compró una vivienda en la calle del puente por un precio total de 500 ducados. El día de San Juan de 1589, la familia vio rota su paz por la presencia maligna que parecía habitar en el inmueble recién adquirido, especialmente en la parte alta y en la bodega, donde se escuchaban ruidos inexplicables. El repaso completo, en ‘Cuarto Milenio’ de la mano de Javier Pérez Campos.

Se producían misteriosos temblores y algunos objetos salían despedidos, como si fueran lanzados por manos invisibles. Además, una sombra deambulaba por las escaleras y había llegado a agredir a algunos de los antiguos inquilinos. Es por esto por lo que Lorenzo y su familia piden al corregidor de Peñafiel, don Daza Maldonado, que rescinda el contrato vigente de compraventa por no haber sido advertidos de que la propiedad estaba habitada por duendes, trasgos y diablos.

Toda esta información viene recogida en el archivo de la real chancillería de Valladolid, registro de reales y ejecutorias, caja 1.683. Esta podría ser una historia más de casa encantada, pero hay varios puntos clave, detallados en la documentación existente: “Es el primer proceso judicial de una casa embrujada con decenas de testimonios”. Javier Pérez Campos desgrana la información que se detalla en este documento.

Llama la atención que se lleva a cabo un proceso judicial y complejo y el hecho de que algunas de las habitantes de esta casa fuesen violentamente golpeadas por unas manos invisibles o incluso arrastradas por las escaleras. Finalmente, Lorenzo se marchó de la casa “por miedo a morir por todos estos acontecimientos”. ¿Consiguió la familia que se rescindiera el contrato? El desenlace y el análisis completo, en el vídeo.