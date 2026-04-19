Cuarto Milenio 19 ABR 2026 - 22:30h.

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En Estados Unidos se producen al año en torno a 600.000 desapariciones. En un país con tal extensión y tanta población no es de extrañar que la cifra de personas “que se come la tierra” sea tan elevada, sin embargo, sí que llama especialmente la atención el número de personas relacionadas con la NASA que se esfuman sin dejar rastro o directamente son asesinadas.

Se trata principalmente de científicos vinculados a laboratorios estratégicos cuyas desapariciones, en muchos de los casos, se producen en situaciones extrañas. Es el caso del investigador de la NASA Frank Maiwald, quien murió en 2024 sin que se revelara la causa de su fallecimiento y sin que se le realizara una autopsia. Anthony Chavez, un antiguo empleado del Laboratorio Nacional de Los Álamos, que desapareció en 2025 sin dejar rastro, o Melissa Casias, que se esfumó en 2005, son solo algunos de los muchos de nombres que engrosan esta funesta lista.

Muchos de estos científicos desaparecidos trabajaban en instituciones clave como el ‘Jet Propulsion Laboratory’ de la NASA o el Laboratorio Nacional de Los Álamos, ambos centros relacionados con investigaciones sensibles.

Acceso a información clasificada

Algunos de estos expertos desaparecidos tenían acceso a información clasificada, algo que habría elevado la preocupación en sectores de inteligencia de los Estados Unidos. El propio Pentágono habría puesto su atención en estos sucesos, episodios que “podrían representar un riesgo para la seguridad nacional si llegaran a estar conectados”.

El gran Javier Sierra visita la nave del misterio para tratar con Iker Jiménez este misterioso tema de desapariciones y para poner sobre la mesa las posibles causas que se esconderían tras ellas.