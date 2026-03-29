Cuarto Milenio 29 MAR 2026 - 21:45h.

Las espeluznantes imágenes grabadas por una familia en su propia casa, al detalle en 'Cuarto Milenio'

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Iker Jiménez y Carmen Porter arrancan el repaso de las ‘Mystery News’ de la semana visionando unas espeluznantes imágenes que llegan des Settle, Yorkshire del Norte (Inglaterra). Se trata de varios vídeos grabados por las cámaras de una vivienda en la que suceden cosas extrañas, fenómenos paranormales como puertas que se abren o peluches que se caen al suelo cuando estaban colocados en un sillón.

Todo comenzó hace siete meses cuando una familia compuesta por una pareja y su hija se mudaron a esta casa. La pequeña comenzó a decir que notaba estar acompañada cuando se encontraba una estancia de la vivienda. Los padres pusieron unas cámaras de seguridad en la casa para captar estos momentos a los que no encuentra ninguna explicación. La familia termina huyendo de la casa.

Las imágenes han sido publicadas por ‘The Sun’ y han causado cierto revuelo y expectación en Reino Unido. Por su parte, Iker Jiménez intenta encontrar algún tipo de explicación a las imágenes que se muestran sobre el pantallón de ‘La nave del misterio’, pero no parece encontrarla ya que la puerta del ropero se abre sola y se ve claramente que no hay nadie en el interior empujándola.

Hay otras imágenes que nos pillan más cerca y que han sido enviadas por un espectador de Badajoz. Nos cuenta que su hijo parece entablar conversación y contacto visual con alguien en el pasillo de la casa cuando se levanta por las noches y hay una especie de velo que aparece en la lente de la cámara de seguridad que graba a su hijo mientras duerme.

Más imágenes virales de la semana

Iker y Carmen también analizan las siguientes noticias virales de los últimos días: se desclasifican documentos inéditos que revelan nuevos datos sobre la oleada de drones que puso en jaque a las autoridades de Nueva Jersey, arqueólogos investigan un misterioso cráneo de uro hallado con una estaca clavada en un páramo de Alemania, la captación de un rayo de luz de origen inexplicable durante una tormenta eléctrica en San Antonio (Texas), el vídeo de dos adolescentes de Florida riéndose en el coche de la Policía tras ser detenidas por intento de asesinato a un compañero de instituto y el vídeo viral que muestra a una figura religiosa parpadeando durante una ceremonia en Jalisco (México).