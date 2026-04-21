Conoce la historia de la hija del entrevistado, quien formaba parte de los Toyoko y se suicidó junto a su novio con tan solo 16 años

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El youtuber Kai Takizawa presenta a 'Fuera de cobertura' a un padre que ha tenido "un problema gordo" porque hace dos años su hija se quitó la vida tirándose desde lo alto de un hotel junto a su novio: "Siente culpabilidad por lo que pasó".

"Mi mujer solamente siente tristeza. Yo, cuando pasó, actuaba desde la indignación preguntándose por qué una chica de 16 años tenía que morir de esta manera", les confiesa. Y es que la joven se metió en los Toyoko cuando vivía "una etapa de rebeldía". Comenzó a juntarse con ellos cuando se fue de casa y empezó a vivir en el alquiler que la madre del entrevistado le pagaba para que viviera sola.

El padre asegura que es probable que sufriera algún problema de salud mental que desconocían, pero está seguro de que "la culpa fue también de las redes sociales en las que fue quedando cada vez más atrapada".

Al trabajar como ingeniero informático, "pudo lograr una cosa que la policía intentó y no pudo": "Clonar el teléfono de su hija" dado que quedó destrozado por el impacto. Gracias a ello ha conseguido "un registro detallado de lo que hacía", el cual muestra al equipo del programa: "Así supimos todo lo que le ocurrió desde mayo de 2022 hasta su fallecimiento". Tanto es así que descubrieron que estaba metida en "un consumo excesivo de drogas" y que "le violaron, le hicieron comprar marihuana y estafar a gente". "Pasaron muchas cosas, cada vez más", afirma.

El entrevistado está seguro que detrás de los Toyoko existen "organizaciones de la Yakuza detrás" aunque "por suerte los responsables están en la cárcel".

'Fuera de cobertura' y Kai acompañan al padre al lugar de los hechos

Tanto el equipo de Alejandra Andrade como el youtuber Kai Takizawa acompañan al padre de la joven hasta el hotel donde sucedió aquel fatídico episodio. "Desde este hotel hubo muchos suicidios. Se tiran desde ahí arriba y caen aquí, justo en ese cono", señala. Ya van "siete chavales", asegura. Sin embargo, es un problema del que "no salen noticias".

"Yo denuncié todo, fui a juicio y he conseguido que el ayuntamiento de Shinjuku cierre las azoteas de todos los hoteles de la zona", cuenta el entrevistado.