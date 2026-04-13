La muerte solitaria es uno de los problemas más graves que existen actualmente en Japón

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'Fuera de cobertura' acompaña al equipo de una empresa que se encarga de limpiar la sangre y fluidos corporales de los cuerpos de las personas mayores que fallecen en sus hogares, desinfectándolos. Y es que en el año 2024, más de 76.000 ancianos murieron solos en sus casas.

Después, un monje budista se encarga de llevar a cabo "limpiezas especiales" para "purificar el lugar dando tranquilidad espiritual a las personas que han solicitado el servicio". Allí se encuentra el sobrino de la persona fallecida, a quien le pidió su madre que acudiese en su lugar después de que "los vecinos llamasen a la policía porque notaban olores fuertes".

Llevaba muerto "de dos a tres semanas", de hecho, cuando llegaron "el cuerpo estaba tan descompuesto que no pudieron averiguar la causa de la muerte", confiesa. Algo "bastante común" en Japón debido al "envejecimiento avanzado de la población": "Cada día nos encontramos tres o cuatro casos de este tipo donde la persona lleva ya bastantes días fallecida". Es más, el trabajador asegura que han tenido casos donde el cuerpo ha sido descubierto dos años después del fallecimiento.

¿Qué suceden con las pertenencias?

Una de las preguntas que probablemente te estás haciendo es qué se hace con las pertenencias de la persona fallecida. La respuesta es que depende puesto que hay veces que los familiares se quedan las cosas que no se han visto afectadas, como sucede en el caso que asiste el programa. Sin embargo, cuando la familia no quiere quedárselas, la empresa le compra todas sus pertenencias poniéndolas a la venta en su tienda de reciclaje.

Por otra parte, normalmente las familias ya tienen una casa en la que viven y "no quieren una en la que haya fallecido alguien". "En estos casos, tenemos otra empresa que les compra la casa del fallecido, la reformamos, la purificamos y la vendemos", cuenta el trabajador.

'Kodokushi', el término que define la "muerte solitaria"

En Japón se vive una "situación dramática" definida como "kodokushi", es decir, "muchas personas ancianas se encuentran solas y acaban muriendo solas porque no tienen a nadie". Por esta razón, el trabajador denuncia la situación pidiendo que el país cree "una infraestructura que no permita esto" o "una red solidaria que haga que toda la comunidad esté pendiente de estas personas que viven solas".

Pero, ¿están haciendo algo al respecto? Una trabajadora del departamento de Seguridad Social pone en contexto a la audiencia sobre este problema "muy grave" y cuáles son las medidas que está adoptando el Gobierno para combatir la soledad en el país. Y es que a día de hoy, "hay un déficit de cuidadores en todo Japón". "Es un problema al que tenemos que poner fin de manera tajante", insiste.