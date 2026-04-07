Lara Guerra 07 ABR 2026 - 00:40h.

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'Fuera de cobertura' llega con una nueva entrega en la que descubrimos los entresijos de Qingtian, una pequeña ciudad de la que pertenecen la mayoría de la poblaciónchina que reside en España. Alejandra Andrade se desplaza hasta JamonLaFite, un restaurante situado en Usera donde conocemos a José.

José nos abre las puertas de su restaurante. Lleva nada más y nada menos que 20 años en España; y en el momento en el que le estaba desvelando toda su historia, la presentadora se ha visto sorprendida por una foto del hombre junto a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno: "Este es el jefe, de cuando vino a China", le asegura a Andrade.

Pedro Sánchez ha acudido tres veces en los últimos dos años

Sobre el presidente del Gobierno de España, uno de los habitantes de Qingtian asegura que vino políticamente en "octubre y noviembre del 2025 y ahora ha vuelto a venir. En dos años ha venido tres veces".