El entrevistado confirma que "cada ciudadano está fichado en China" y pone un ejemplo con una anécdota suya

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Alejandra Andrade y el equipo de 'Fuera de cobertura' se mueven desde Qingtian hasta Wenzhou, una localidad que asemeja a Castellón o Alicante y lo hacen en un tren estilo AVE que, según informa la periodista, les ha costado al cambo dos euros por un trayecto de 140 kilómetros que se traduce en 19 minutos.

Es al salir del tren cuando el entrevistado le cuenta una curiosidad a la presentadora: "Tanto en Qingtian como en Wenzhou pasamos con el DNI o con el QR. Ahí hay una cámara que te reconoce que eres tú realmente el que pasa el QR". Una información que despierta el interés de Alejandra Andrade, quien le pregunta si se puede acceder a los lugares con el reconocimiento facial: "En Shangái pueden entrar por la aduana escaneándose la cara".

"Cada ciudadano está fichado"

Alberto, un español residente en la ciudad, asegura no sentir en su día a día políticas de represión procedentes del Gobierno chino. Eso no quita que confirme que "cada ciudadano está fichado" grabándole en cada esquina del lugar.

"Esto es como 'Gran Hermano', tienes 40.000 cámaras. En 30 minutos si quieren te puede localizar", le cuenta a la presentadora antes de revelarle una anécdota que lo confirma.

El entrevistado tuvo una vez un accidente en taxi y, aunque los involucrados trataron de echarse las culpas mutuamente, la policía apareció y les mostró el video donde se veía claramente lo que había sucedido.

"Las situaciones que yo he tenido han sido para bien, no lo he sentido como represivo", insiste Alberto.