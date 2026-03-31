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Alejandra Andrade se acerca hasta uno de los peregrinos de Medjugorje al ver en qué condiciones se está dirigiendo al Monte de las Apariciones: "Estoy sufriendo por ti, ¿cómo vas?".

Es en este momento en el que descubre el terrible accidente que sufrió, motivo por el cual ha viajado hasta Medjugorje para pedir su salvación.

Su promesa en la UCI, el motivo por el que peregrina hasta Mejugorje

Según cuenta con todo lujo de detalle el peregrino, sufrió un accidente de moto a causa de un kamikaze que deja impactada a la presentadora de 'Fuera de cobertura': "¿Qué me dices?".

Las consecuencias fueron graves, sin embargo, hay algo que le ayudó: "Me vino una energía de la Virgen que me dijo 'Jesús, estás respirando. Ánimo, ánimo, ánimo' y aquí estoy".

Fue durante su estancia en la UCI donde hizo la promesa de que si volvía a andar viajaría hasta Medjugorje para agradecérselo en persona, subiendo hasta el lugar donde sube todo el mundo.

Y, aunque no aspira a verla en las apariciones, lo cierto es que le da "una paz interior, una tranquilidad y una energía positiva para seguir luchando e intentar volver a mi trabajo habitual", confiesa. "Creo que estos sitios transmiten una energía positiva que me va a permitir curarme", concluye.

La historia del Monte de las Apariciones y los seis videntes

En esta entrega que versa sobre las apariciones marianas, 'Fuera de cobertura' habla con un periodista experto en Medjugorje que trabaja en los medios de comunicación más importantes de Croacia y con una guía para descubrir la historia detrás del Monte de las Apariciones y de los seis videntes.