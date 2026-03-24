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Procedentes de la capital de Brasil, Rosa y su familia se mudaron a España hace cuatro años. Sin embargo, su hijo padece desde que nació una parálisis cerebral y las extremas condiciones de la Colonia Experimental de Villaverde no son, ni de lejos, óptimas: "Para bajar la escalera es muy difícil".

La falta de un ascensor llevó a los inquilinos a pedirle a su casero que les abriera una puerta en la parte trasera de la vivienda para poder estar a ras de calle. No obstante, el dueño "no ha dado ninguna respuesta" a su petición.

La familia expone las dificultades a las que se tienen que enfrentar diariamente en esta nueva entrega de 'Fuera de cobertura'. Y es que no solo tienen que desenvolverse en unas zonas comunes inaccesibles, también tienen que convivir con humedades y un elevado precio de alquiler, algo que "sorprende muchísimo" a Alejandra Andrade dadas las circunstancias de la vivienda.

En este programa también conocemos la versión de una vecina con muletas quien, al igual que el joven brasileño, las escaleras de los edificios suponen un gran esfuerzo: "Bajo con mucha dificultad y subir de uno en uno y descansando". De hecho, ya no puede ir a la compra porque es misión imposible subir el carro.

Las consecuencias de vivir en estas extremas condiciones

Las humedades es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los vecinos de la Colonia Experimental. Así lo muestras varias familias residentes en los edificios del barrio, quienes muestran los diferentes apaños que hacen para evitar al máximo las consecuencias de convivir con ellas.

Sin embargo, algunos de los niños han experimentado enfermedades respiratorias debido al moho, como por ejemplo la bronquitis. De hecho, una de las vecinas asegura que sus hijas, desde que llegaron al edificio, se han puesto malas en varias ocasiones debido al mal aislamiento de las ventanas: "Por mucho que quieras cerrar y eches la cortina, entra frío".

Naiomi, quien lleva tan solo seis meses viviendo en la colonia, se vino a esta localización sin ser informada bien del estado del edificio. Un estado que le ha llevado a su hija de 20 días a urgencias por un problema respiratorio causado por las humedades. "No se puede vivir así. El ambiente no es sano", le confiesa a la presentadora.

Además, Adrián, el joven nieto de una inquilina en el barrio, ha experimentado otro tipo de secuela al tener que convivir con el moho en las paredes.