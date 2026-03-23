Compartir







A la presentadora de 'Fuera de cobertura' le ha bastado un paseo por las calles de Colonia Experimental, en Madrid, para ver el estado de los edificios de este barrio construido durante la dictadura franquista para "recoger parte de la migración que había y pasó a la Comunidad de Madrid": "Desde entonces, ha sido una pelea para tratar de derribarlo y hacerlo nuevo".

Acompañada por un arquitecto encargado de revisar las viviendas, las cuales cada día empeoran su estado, Alejandra Andrade se adentra en algunos de los bloques de pisos más afectados, cubiertos por redes para evitar los desprendimientos de las fachadas a la vía pública. Estos son los que tienen la orden de demolición por su mal estado.

"Hay caídas por las malas condiciones de los revestimientos, está muy precario", explicaba el técnico. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los vecinos en sus propias casas son las filtraciones de agua en los muros, creando humedades y debilitando los materiales utilizados para su construcción. La presentadora ha comprobado de primera mano cómo los muros de estos edificios se deshacen con solo tocarlos con el dedo.

Goteras, humedades y paredes en mal estado

Los vecinos, mayoritariamente gente mayor, no pueden hacer frente a estos problemas. "El olor de la humedad es tela", confesaba Alejandra al entrar al portal de uno de los bloques de viviendas, que estaba lleno de humedades y moho por el mal aislamiento. Los vecinos, al no poder tender la ropa en la calle, terminan haciéndolo en el patio interior, agravando este problema de humedad.

Las condiciones son tan malas que "los seguros no se hacen cargo ya de las reparaciones", por lo que son los vecinos quienes se hacen cargo de lo que pueden. Sin embargo, las grietas en las paredes y en los suelos son insostenibles. Por eso, el arquitecto mide las más preocupantes con testigos para ver si crecen con el paso de los días porque "sí que tiene cierto riesgo".

Una de las cosas que más "alucinan" a Alejandra Andrade

Paseando por las calles, la periodista se una de las cosas que más le alucinan es que "no están asfaltadas las calles" y, aunque no lo parezca, el barrio está localizado a tan solo 4 kilómetros de la Puerta del Sol.

Además, la tipología de los edificios y las condiciones dentro de las viviendas llevan a Alejandra Andrade a confesar: "Pocos sitios he visto así en Madrid y en ningún otro sitio de España". "Yo no conozco ninguno", añade el arquitecto.