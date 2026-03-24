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La situación en Colonia Experimental de Villaverde es insostenible. Quien lo sabe muy bien es Ana, residente en el barrio desde los años 90 y presidenta de la Entidad Urbanística, una Asociación Administrativa de Cooperación que crearon un grupo de vecinos. Es ella quien pone en contexto de la situación en el barrio al equipo de 'Fuera de cobertura'.

El ver que las autoridades no se ponen manos a la obra ha llevado a que la vecina haya perdido la fe: "Es difícil apelar a la empatía o a la humanidad de los políticos porque no hay nada igual en Madrid". Y es que a Ana le gustaría que les visitase el alcalde para que vea que su barrio es un ejemplo de "línea roja que ya no debería existir en el s.XXI". De hecho, aprovecha para también invitar al rey: "Majestad, dese un vuelta. Pase conmigo por estas calles de barro, no tiene que ir usted a otros países del tercer mundo a ver la miseria".

Algo con lo que está de acuerdo Socorro, quien se encadenó y consiguió en el 2005 que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le aprobase que, tanto su edificio como ocho más se tenían que arreglar. Sin embargo, solo llegaron a rehabilitar el suyo. Es esta vecina de Colonia Experimental quien ha visto cómo han venido "políticos de todos los partidos" únicamente "para echarse la foto". "Encima, que oigas en la televisión a nuestra Presidenta decir que no hay pobres en Madrid. Que se de un paseo, a ver cómo está", denuncia Socorro.

La desesperación de los vecinos y la falta de soluciones les lleva a denunciar públicamente en esta entrega de 'Fuera de cobertura' las condiciones en las que viven: "La zona sur para ellos no existe. Abandonados, engañados, ninguneados, estafados y todo. Viven mejor las ratas que nosotros. ¡Esto es un gueto!". Una de ellas señala directamente a Álvaro González, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid: "Tómate una cervecita en casa y te pondremos la pinza en la nariz para que no huelas".

Y, aunque el programa trata de ponerse en contacto con las autoridades para dar su versión, lo cierto es que "a fecha de emisión de este reportaje, ninguna de las administraciones ha confirmado su participación en el programa".

Los vecinos denuncian las condiciones en las que viven

Entre escombros, grietas y humedades viven los vecinos de este barrio madrileño de Villaverde, Alejandra Andrade se adentra en el interior de los edificios y viviendas de Colonia Experimental viendo por primera vez una situación inédita.

Las calamidades de los residentes ha llevado a uno de los entrevistados a pasar tanto terror que su salud mental se ha visto perjudicada hasta el punto de ser diagnosticado de depresión mayor: "He ido decayendo porque lo hice con toda mi ilusión. No solo eso, el miedo a que cualquier día se me caiga". También tienen el testimonio de un vecino que lleva 58 años viviendo en Colonia Experimental, por lo que se conoce todos los rincones y chapuzas del barrio.