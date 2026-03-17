Lara Guerra 17 MAR 2026 - 00:15h.

El equipo de 'Fuera de cobertura' vive un momento de tensión al recorrer los barrios más peligrosos de Marsella

Un corresponsal en Marsella detalla el reclutamiento y salario del narcotráfico en DZ Mafia: "Contratan a niños de 14 años"

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'Fuera de cobertura' llega con una nueva entrega de la mano de Alejandra Andrade. En este caso, la presentadora investiga el narcotráfico que afecta a Marsella. A pie de calle, el equipo analiza la cruenta lucha entre clanes, las cámaras del programa acceden a algunos de los barrios dominados por las mafias y recogen el testimonio de traficantes.

En primer lugar, un hombre acerca al equipo del programa en su vehículo hasta las zonas más complicadas del narcotráfico de Marsella: "Es peligroso, nos quedamos en el coche, grabáis un poco cuando os avisemos y volvemos. Tengo 34 años y estuve en la cárcel por robos y tráfico de drogas; estuve en prisión en 2008 y salí en 2014. Si logras sobornar a los supervisores para ir al gimnasio se sobrelleva mejor, pero como no tengas dinero es difícil".

Mientras el hombre desvelaba su paso por prisión en el que su madre le dejó claro que tenía "muchos otros problemas", se adentran con el vehículo en otra de las zonas peligrosas y alerta al equipo de 'Fuera de cobertura: "Ahora que he salido de prisión tengo la suerte de tener un empleo, conduzco el camión de la basura", tras esto, advierte a Alejandra: "Tened cuidado, aquí hay mucho tráfico de drogas. Utilizan a los sin papeles para pagarles menos".

En este momento, la presentadora se sorprende del estado en el que se encuentra el barrio, a lo que el que fuera traficante asegura que "los edificios llevan así desde 1960, no hay ni patio de juegos ni nada. En ellas viven unas cinco personas o seis pro apartamento"

Asimismo, siguen recorriendo las calles más importantes del barrio, en el que el conductor alerta al programa: "Cuidado, con las cámaras, bajadlas. Aquí hubo muchos muertos a causa de las drogas, la policía no sabe como detener el tráfico así que bloquearon el barrio. No entra nadie, ni siquiera los bomberos".

Alejandra Andrade se adentra en otro de los barrios más peligrosos

Tras esto, Alejandra y el equipo de 'Fuera de cobertura' se citan en otra zona para ir hacia otro de los barrios donde más narcotráfico hay, y de nuevo reciben el aviso: "Ahora llegaremos al barrio donde están los narcotraficantes. Y os voy a decir cuándo podréis grabar y cuando no se puedan te lo digo. Nos pueden parar y nos tenemos que bajar del coche.

En este momento, el hombre señala hacia donde se encuentran los niños que vigilan la zona para que nadie avise a la policía. Después les paran el coche, un instante de máxima tensión en la que el equipo baja la cámara deprisa para que no les vean.