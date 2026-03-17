Lara Guerra 17 MAR 2026 - 00:40h.

Alejandra Andrade descubre escalofriantes testimonios de madres que han perdido a sus hijos: "Apuñalaron a mi hija"

'Fuera de cobertura' se adentra en los enclaves del narcotráfico en Marsella y vive un momento de máxima tensión: "¡Cuidado con las cámaras!"

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'Fuera de cobertura' llega con una nueva entrega, en ella Alejandra Andrade junto al equipo del programa recorren los barrios dominados por el narcotráfico de Marsella. En ellos, la periodista recoge testimonios de miembros de las bandas, así como víctimas y activistas que luchan por frenar la violencia que se comete en sus calles.

Alejandra ha podido conocer a víctimas que han perdido a sus propios familiares a causa de estas organizaciones criminales. Unidas han formado una asociación 'Prohibido morir tan joven' con la intención de presionar a las autoridades para luchar contra la captación de jóvenes para el narcotráfico.

Una de ellas detalla cómo asesinado a su sobrina: "Soy la tía de Sara, tenía 19 cuando murió. Estaba con unos amigos cerca de un punto de drogas y desgraciadamente recibió 10 tiros de una kalashnikov". Otra de ellas explica que "mi hija fue apuñalada por otra chica detrás de mi casa" Y otra de ellas asegura que también perdió a su hijo por disparos con una kalash: "Perdí a mi hijo hace 8 años por disparos".

Familiar de una de las víctimas: "Queremos que sufran un castigo lo más parecido a nuestro dolor"

Por otro lado, Alejandra no duda en preguntar si las víctimas estaban relacionadas con los grupos de narcotráfico, algo que dejan claro desde el primer momento que no. Asimismo, dejan unos datos escalofriantes: "El año pasado y el anterior se asesinaron a 49 personas. Y no son sólo las personas fallecidas, también hay heridos graves. En 2023 hubo 127 heridos por arma de guerra". Además, confiesan su gran dolor: "Avanzamos y avanzamos, pero es difícil. Queremos justicia para que los asesinos sufran un castigo lo más parecido a nuestro dolor. nos sentenciaron a cadena perpetua pero los presuntos asesinos cumplirán una prisión de la que acabaran saliendo. Por último, otra familiar de las víctimas asegura que, pese a que nos van a volver, quizás con sus testimonios "se puedan salvar vidas".

Así son las indicaciones para llegar hasta los puntos de venta de los narcotraficantes: "O muero o voy a la cárcel"

Además, de conocer los testimonios de personas que han perdido a sus familiares sin formar parte de estas bandas; Alejandra y el equipo se desplazan por uno de los barrios para conocer cómo son los puntos de venta y hablar con los propios narcos: "Es como un supermercado, tenemos indicaciones". El gerente de uno de los grupos es el que da todos los detalles a la presentadora sobre su trabajo y organización: "Somos cinco en el equipo. Vendemos fuera y tenemos vigilantes que gritan "ajá" para avisar cuando viene la policía. Vendemos hachís a 30 euros, cocaína a 10 euros medio gramo y el gramo entero a 50 euros. Nosotros se lo damos directamente.