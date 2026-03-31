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Una de las peregrinas lleva a Alejandra Andrade hasta uno de los regalos de los eslovenos: el Cristo Resucitado. Una escultura de bronce de la que emana, desde el momento en el que fue colocada en el lugar, "una gota de agua con la misma cadencia hiciera 40 grados con el Cristo caliente o lloviendo muchísimo en invierno".

"Nadie se explicaba qué era eso", le señala la peregrina. Los que van a visitarlo llevan consigo un pañuelo para recolectarla y llevársela a los enfermos: "Hay algunas personas que han tenido milagros, algunas personas han visto como si fuera sangre...".

Alejandra Andrade corrobora la existencia de la gota

Y es que la peregrina asegura que "nadie" ha podido darle explicación alguna a este suceso. "Alguna explicación científica tendrá", señala la presentadora de 'Fuera de cobertura'. Es cuando la peregrina le afirma que algunos piensan que es líquido sinovial cuando Alejandra Andrade salta incrédula y se acerca hasta la escultura para comprobarlo. Es en este momento cuando se gira le confirma su existencia: "Sí, la he visto".