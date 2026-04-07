¿Qué imagen tienen los qingtianeses sobre China tras vivir en España?, los qingtianeses la comparten en el programa

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El equipo de 'Fuera de cobertura' se desplazan hasta uno de los garitos de moda de Usera para hablar con uno de sus propietarios cuyas raíces vienen de Qingtian, lugar del que procede gran parte de la población china en España y sobre la cual hablan en el programa explicando los cambios que ha sufrido desde que sus padres emigraron del país.

Allí, tras hablar de las claves para aprender de ellos a ahorrar a la vez que invierten, Alejandra Andrade le pregunta cuál es su percepción sobre China desde que vive en España. Su respuesta ha sido directa y la ha compartido otra qingtianesa con la que ha hablado el programa.

La visión de los qingtianeses sobre China

"China tiene de comunista el nombre", señala el entrevistado. Tanto es así que considera que "es uno de los países más capitalistas del mundo" y pone de ejemplo algo que no deja indiferente a nadie: "Hasta un vagabundo tiene un QR si le quieres dejar propina".

Una opinión que comparte una empresaria en el pueblo quien, mientras sube una escalera junto a la presentadora, le comenta: "China es el único país que es así, ¿verdad? Comunista que dicen pero que luego es muy capitalista".

Mientras Alberto, un español que se fue a estudiar a Wenzhou comparte su opinión sobre el Gobierno comunista del país: "En mi día a día no lo noto". Sin embargo, aunque él asegura que no le "afecta", también afirma que sabe de qué temas puede o no hablar.