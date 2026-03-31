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Los peregrinos y el equipo de 'Fuera de cobertura' suben el Monte de las Apariciones para recibir junto a la vidente Marija a la Virgen María a las cinco de la mañana, siendo los penitentes los primeros en subir y esperarla en el lugar.

Lo cierto es que no tiene ninguna explicación que la hora del encuentro sea de madrugada: "Este año es la Novena y la Virgen le pidió a Marija venir aquí y subir a esta hora".

Para amenizar la espera, la guía le cuenta a Alejandra Andrade cómo dicen que es el aspecto de la Virgen hasta que amanece y se escucha el rezo de la vidente a través del altavoz mientras sube el Monte.

Es en este momento en el que Marija se pone a rezar hasta que de repente se calla y alza su mirada al cielo... Le acaba de comunicar que habría otra aparición al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

La entrevista de 'Fuera de cobertura' con el marido de una vidente

El equipo de 'Fuera de cobertura' consigue una entrevista con el marido de Vicka, ya que los y las videntes no conceden entrevistas a ningún medio, por lo que quedan con el mismo en una capilla que hay cerca del Monte de las Apariciones. Allí le cuenta a Alejandra Andrade cómo vive su mujer las apariciones y la información que tiene sobre sus secretos.

¿Aprueba la Iglesia las apariciones?

El visitador apostólico del Vaticano en Medjugore recibe en su casa a Alejandra Andrade y 'Fuera de cobertura' para hablarles de su misión en el lugar y aclara si la Iglesia aprueba las apariciones