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En sus redes sociales, Pedro Sánchez subía un vídeo en el que se le ve con una gorra que contiene un mensaje sarcástico contra Donald Trump, mandándole de esta manera una pulla.

Algo que han comentado Risto Mejide y sus colaboradores en 'Todo es mentira' porque el mensaje que quería mandar se lo podría volver en contra porque, según un artículo de 'El Mundo', la gorra de Sánchez "es otra falacia" dado que "España solo gasta el 1,5% del PIB en investigación y ciencia" mientras que "EEUU se gasta alrededor del 3,43%".

No obstante, el presentador del programa ha definido de manera irónica al presidente del Gobierno como el "némesis" del mandatario estadounidense y lanza una teoría que, puntualiza, "quizás es una tontería como todo lo que digo".

La metáfora de Risto Mejide sobre la relación de Sánchez y Trump

Para Risto Mejide "somos un mosquito al lado de todo lo que está ocurriendo en el mundo" pero, apunta: "¿Y lo que jod* un mosquito cuando se te pone en la habitación?".

Y es que el presentador del programa está seguro de que todos lo hemos vivido y que a todos nos ha fastidiado alguna noche. Por lo que concluye: "Eso es Pedro Sánchez para Donald Trump, el mosquito en la habitación".