Lara Guerra 30 MAR 2026 - 19:39h.

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Sergi Pitarch, director de 'El Diario.es' Valencia, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para valorar la actuación de Carlos Mazón al pedir personarse en la causa que investiga la gestión de la DANA.

En primer lugar, el directo de 'El Diario.es' explica que "Mazón ejerce una prerrogativa, un privilegio más por ser aforado y eso le permitirá personarse en la causa, tener acceso a todo sino incluso influir, vetar preguntas, pedir pruebas; y sobre todo ir a declarar con un abogado con la posibilidad de mentir. Ha acogido la figura de 118 vis, que fue una reforma que se hizo en el 2021, prácticamente inédita."

Sergi Pitarch: "Esto es una reforma prácticamente inédita en España"

Asimismo, Sergi Pitarch asegura que la figura de 118 "le da muchas garantías a Mazón para tener control sobre la investigación. Básicamente esta reforma fue porque muchos aforados se quejaban de que aparecían empresas en muchas investigaciones porque básicamente se les estaba investigando por parte de un juzgado y el legislador quiso ser garante y darles la posibilidad de defenderse. Esto les permite no ser imputados, no ser testigos y al ser una reforma tan reciente es prácticamente inédito".