Lara Guerra 30 MAR 2026 - 18:39h.

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Isaac Blasco, subdirector de 'Vozpópulí', comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de entrevistar a José Luis Ábalos a pocos días del juicio por las mascarillas.

En primer lugar, el subdirector, explica a la audiencia cómo fue el proceso de organización de la entrevista: "Le trasladé un cuestionario en diciembre, pero no tenía ninguna gana en aquella época. Ahora está muchísimo mejor. Pasados estos meses, actualizamos el cuestionario después de la detención de Maduro y de lo ocurrido en Venezuela a principios de año y contestó el pasado jueves. Tengo que decir que ya prácticamente la daba por perdida la entrevista".

Asimismo, asegura que hay un cambio en su estado de ánimo y que así se lo ha reflejado sus familiares: "Está mejor porque me baso en los comentarios de su familia; está más motivado y creo que se ha hecho más a la rutina penitenciaria. Se dedica esencialmente a leer, es su gran refugio. Ha sentido la empatía de las personas con las que tienen que convivir. Tiene la expectativa del juicio en la que tiene fundadas esperanza de acreditar su verdad; pero se lamenta de la escasez de medios".

Isaac Blasco, subdirector de 'Vozpópulí': "La sombra del chavismo no le ha beneficiado"

Risto Mejide no ha dudado en preguntar si le llega la actualidad o si se informa a través de algún programa, a lo que Blasco asegura que "sí, estoy seguro que vuestro programa es el que ve el primero". Por otro lado, el presentador comenta que en alguna de sus respuestas ha notado cierto arrepentimiento por el caso Delcy en Barajas, a lo que el subdirector confiesa que "creo que él tiene ese episodio como una inflexión. Lo que él siempre ha trasladado de algún modo esa noche fue una suerte porque responde a la obediencia de vida propia del secretario de organización del partido. La sombra del chavismo no le ha beneficiado".

Además, Blasco ha detallado unas declaraciones que se han llevado toda su atención: "Siente que le han dejado tirado, y lo que dice es que ha recibido más cariño dentro de la cárcel que del Congreso de los Diputados".