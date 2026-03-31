Javier Chicote argumenta el motivo por el que Carlos Cuerpo se ha autoplagiado: "Académicamente no se puede hacer"
Carlos Cuerpo ha sido acusado de autoplagiarse en su tesis al haber utilizado 28 páginas de otro artículo ya publicado suyo
Vuelve a ver el programa completo de 'Todo es mentira' que quieras, en Mediaset Infinity
"Tal cual el autoplagio existe y es una falta de integridad académica", esa es la tajante afirmación de Javier Chicote al descubrir en 'Todo es mentira' que Carlos Cuerpo presuntamente autoplagió en sus tesis 28 páginas de un artículo que ya había publicado cinco años antes, según informa 'OKDiario': "Es el menos grave de los plagios lógicamente porque te plagias a ti mismo".
Para entenderlo más fácil, el periodista pone un ejemplo: "Imagínate que tú compras una novela y ves que el autor de esa novela en el capítulo quinto clava tres páginas de otra novela que ya publicó hace 10 años con otro autor".
Sin embargo, "esto es algo más grave porque es un trabajo académico que ha de ser original entonces, aunque sea un texto tuyo, te debes citar a ti mismo y entrecomillar", puntualiza el colaborador.
De hecho, trae consigo un documento de la Universidad Complutense de Madrid donde se dan pautas para evitar el plagio y define sus diferentes acepciones, entre las que se encuentra el autoplagio: "Presentar un trabajo nuestro ya utilizado como nuevo. Académicamente, eso no se puede hacer"
¿Faltó Carlos Cuerpo al Código Ético de la Universidad?
Por otra parte, 'OKDiario' asegura que la tesis incumple también el Código Ético de la universidad. No obstante, ese Código Ético es de 2020 y Cuerpo presenta su tesis en 2017 por lo que entonces estaba vigente un código de buenas prácticas que no hablaba de autoplagio.
Para entenderlo mejor, Javier Chicote como doctor en Periodismo lo explica: "Eso no se puede hacer, es una falta de integridad académica y eso es así". No obstante, señala que "otra cosa es que sea habitual, que la gente lo haga" ya que "hay mucha corrupción universitaria": "Se están doctorando con auténticas churrerías".