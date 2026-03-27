Andy Morales, Roro y Pedro Ruiz se sinceran con Ana Milán en 'Ex. La vida después' el miércoles 1 de abril a las 23:00 en Cuatro

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Andy Morales, Roro y Pedro Ruiz son los tres invitados que se sincerarán con Ana Milán en el programa del miércoles 1 de abril de 'Ex. La vida después', que se emitirá a las 23:00 en Cuatro.

El cantante hablará de su conflicto con Lucas y de la disolución de su mítico dúo. En el avance, confiesa que es mejor sin el que fue su compañero durante años y que no se plantea un perdón.

La influencer Roro, que ha sido muy criticada por subir vídeos preparándole todo tipo de platos a su novio Pablo, aclara cuál es su idea sobre el feminismo; mientras que el presentador Pedro Ruiz comparte sus reflexiones con Ana Milán.