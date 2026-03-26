Jeannette se moja y opina sobre la retirada de la vida pública de Pepa Flores en 'Ex. La vida después': "No la entiendo"
La cantante explica el motivo por el que no comprende la determinante decisión que tomó Pepa Flores de abandonar la esfera pública
La cantante asegura en 'Ex. La vida después' que en España "no saben cuidar a las artistas" porque, llegadas a cierta edad, considera que "es demasiado viejo" cuando no lo es. Aún así, afirma que no se ha sentido abandonada: "Por alguna razón u otra, siempre he estado ahí".
Sin embargo, una compañera suya desapareció voluntariamente de la vida pública: Pepa Flores, también conocida como Marisol. "Se fue porque se quería ir", señala.
La opinión de Jeannette sobre la determinante decisión de Marisol
"Entiendo que ella siempre se ha sentido siempre utilizada y creo que la utilizaron muchísimo. No hay ninguna duda. Siempre se ha sentido como que le habían quitado la juventud, que no tenía vida privada... Y yo creo que llegó un momento que dijo 'Hasta aquí. No quiero más'", confiesa.
Una determinante decisión que asegura no entender: "La profesión nuestra, hablando en mi persona como cantante, yo no dejaría la música". De hecho, no considera que lo hiciera por salud, tal y como señala Ana Milán: "Había gente que le había ofrecido tantísimo dinero para una entrevista y ella dijo 'No y no me vais a ver ni la cara'". Y es que Jeannette confiesa que "no" querría la vida que sigue actualmente Pepa Flores.