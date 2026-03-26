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En 'Ex. La vida después' tienen preparada una sorpresa para Juan y Medio: La visita de dos niños a los que apadrinó en 'Menuda Noche' que a día de hoy son personas "absolutamente admirables, llenas de triunfo, llenas de buen hacer...".

El presentador se muere de ganas por conocer quiénes son las personas que han venido a visitarle por sorpresa porque no tiene "ni puñetera de idea". Al adentrarse en el plató, Ana Milán y Juan y Medio se levantan para recibirles: "Madre mía".

Se trata de Antonio José y María Parrado, quienes comparten sus primeros recuerdos junto al presentador. Además, ambos exponen cómo ha sido estar expuesto desde bien pequeños y cómo les guiaron sus padres en el mundillo ya que ellos sentían el "deseo" por cantar, pero no tenían las armas para cumplirlo.

¿Recomendarían a sus hijos que ejercieran su profesión?

Juan y Medio destaca la respuesta de María Parrado sobre si dejaría a sus hijos ir a 'Menuda Noche' ya que sí le gustaría, pero duda en si les permitiría ser artista: "Ninguno puede decir que fueran allí a pasarlo mal. Ese era mi cometido".

Y es que ellos de pequeños tomaron una determinante decisión que afectaba a su trayectoria profesional en aquel momento y que sus padres respetaron, algo en lo que no tuvieron suerte algunos compañeros suyos.

Antonio José, por su parte, "no lo dejaría": "Buscaría las herramientas para poder satisfacer el deseo de mi hijo y le iría reconduciendo".