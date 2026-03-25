El sorprendente plan de Ana Milán para su 'vida después' lejos de los focos

Clara Olivo 25 MAR 2026 - 15:52h.

Durante la rueda de prensa de 'Ex: La vida Después', la icónica actriz y presentadora expresa su intención de centrarse en la comunicación frente a la interpretación

Ana Milán, en exclusiva, elogia al Chester de Risto Mejide y anticipa la entrevista más conmovedora de 'Ex. La vida después'

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Ana Milán no tiene pelos en la lengua y siempre sabe cómo atrapar a su público. Durante la presentación ante los medios de su nuevo programa, 'Ex: La vida después', tuvimos la oportunidad de charlar con la artista sobre el rumbo que está tomando su carrera en la actualidad. Con esa mezcla de ironía y profundidad que la caracteriza, Milán nos dejó titulares muy jugosos sobre sus metas más inmediatas y sobre el radical cambio de vida que planea cuando decida alejarse de las cámaras y la fama.

Un radical giro de guion

Al preguntarle por sus próximos pasos profesionales, Ana reconoció que está viviendo una etapa de transición. Lejos de depender de un guion, expresa que, aunque no se trata de un abandono definitivo de la actuación, sí ha decidido poner el foco "más en la comunicación que en la interpretación". La actriz echó la vista atrás para agradecer la enorme suerte que ha tenido al participar en ficciones históricas y que han durado tantísimo en el tiempo, como 'Camera Café' o 'Física o Química', ya que permanecer seis u ocho temporadas en antena le permitió disfrutar de un lujo escaso en la profesión: poder construir y ver crecer a sus personajes con calma.

Sin embargo, admite que últimamente los guiones le despiertan menos interés. Su verdadera meta ahora mismo está en su faceta como comunicadora, donde persigue un objetivo muy ambicioso: "conocer el alma humana un poquito más".

Su retiro soñado: huerto, invernadero y muebles

Aprovechando la temática de su nuevo programa, le planteamos un escenario definitivo: ¿Qué haría en su 'vida después' de la televisión? La respuesta de Ana desató muchas sonrisas, demostrando que detrás de esa imagen de diva, hay una mujer que anhela la máxima sencillez.

Nada de focos ni fama, el plan de futuro de la presentadora pasa por retirarse al campo. Con total naturalidad, nos reveló que dentro de unos años se ve rodeada de naturaleza, dispuesta a "tener gallinas y un poco de huerta", y aunque la estampa puede chocar de primeras, ella lo dice completamente enserio. Su refugio ideal incluiría un invernadero donde poder aislarse a escribir y un espacio para dar rienda suelta a su gran afición por las manualidades. De hecho, entre risas, nos contó su gran vocación: "Decapar un mueble, que es para lo que yo he venido en esta vida".

Dale play al vídeo para ver las divertidas reacciones de Ana Milán ante sus planes de futuro.