Dos artistas en toda regla, dos historias totalmente diferentes y dos entrevistas de ensueño: el próximo miércoles, a las 23:00 horas, en Cuatro

Rosalía se sorprende mucho al enterarse de una anécdota de la madre de Ana Milán con un cura: "¡Anda! Qué tía, me encanta"

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Tras el flamante estreno de 'Ex. La vida después' en Cuatro, con una Rosalía totalmente entregada ante Ana Millán y una Tamara Falcó contándonos algunos de sus secretos mejor guardados, llega la segunda entrega de este programa de entrevistas, esta vez con dos personajes totalmente diferentes pero que también nos van a tener pegados a la pantalla de principio a fin. Se trata de nada más y nada menos que de Juan José Ballesta y Juan y Medio, que se 'desnudarán' ante la presentadora el próximo miércoles, a las 23:00 horas, en Cuatro.

En primer lugar, Juan José Ballesta, mítico actor español, famoso desde su infancia por protagonizar 'El Bola', papel por el que llegó a ganar el Goya a Mejor Actor Revelación, se sentará en el sofá de 'Ex. La vida después' y revelará algunas anécdotas que jamás había contado en televisión, además de hablar de sus etapas más oscuras y difíciles.

Juan José Bautista Martín, conocido artísticamente como Juan y Medio, también va a formar parte de esta segunda entrega. El presentador de televisión, humorista, actor y empresario español es un auténtico referente de la televisión andaluza y nos dejará a todos boquiabiertos con sus historias y confesiones. "La suerte de mi vida es que me quieren los mayores y los niños. Los que no se casan con nada ni nadie", señala en un momento dado de la entrevista Juan y Medio, que mantendrá un cálido intercambio de palabras con Ana Millán.

Dos artistas en toda regla, dos historias totalmente diferentes y dos entrevistas de ensueño que brillarán y mucho en la segunda entrega de 'Ex. La vida después': el próximo miércoles, a las 23:00 horas, en Cuatro.