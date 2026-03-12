No te pierdas este momentazo en el que Raquel Salazar pone su piel "a punto" para su bautizo y la inauguración de su negocio

Raquel llega a donde Miriam porque tiene dos eventos muy importantes: su bautizo y la inauguración de su churrería. "Me gusta ponerme a punto: limpita, curiosa, sin pelos porque doy hay pelo, hay alegría... A mi no", señala la Salazar.

Por esta razón, le pide a su esteticien y amiga de confianza que le haga un tratamiento para tener la "piel muy 'glow'", sobre todo en la parte de debajo de la barbilla porque la nota muy reseca desde que se sometió a una liposucción. Sin embargo, ella no ha recibido su invitación para el bautizo porque "es espiritual" y se celebra en la casa de Noemí: "No cabemos". Y es que Miriam siempre ha estado invitada a todos sus eventos, excepto a este: "Es algo de Dios y mi familia. Es algo íntimo".

Su esteticien le recomienda realizarse un tratamiento de luminosidad y, además, le pone algo para tensar la piel de la zona y reafirmarla. "¿Esto qué es? Si es una braga de cuello alto", replica Raquel al ver la tela.

El momentazo de Raquel Salazar con su esteticien

"Hubo un momento que me sentí la novia de Tutankamon. Me sentí un poco agobiada. Yo lo que quería era terminar e irme ya", confiesa la Salazar mientras se muestran las imágenes de ella intentando zafarse de la prenda. "Me está cogiendo envidia desde mi lipo de papada, está un poco celosilla", señala al equipo.

A esto hay que sumarle el miedo que pasó cuando su amiga se hizo con la cera para deshacerse de los pelos de sus orificios nasales. "¡Que duele más que parir! Que tengo miedo, cálmate. ¡Me voy a tener que ir a urgencias!", se queja con su amiga.