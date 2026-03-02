Lara Guerra 02 MAR 2026 - 23:50h.

Jon Sistiaga llega con la última entrega de la primera temporada de 'Proyecto Sistiaga' con un último reportaje en el que el periodista recoge numerosos testimonios sobre los menores no acompañados.

Emilia Lozano vive cerca al Centro de Primera Acogida de Hortaleza, una mujer que se ha puesto por completo a ofrecer su ayuda a aquellos menores que necesitan ayuda. Para ella, es un centro desbordado, donde no comen bien, duermen en los pasillos y en el patio. "Es un centro totalmente masificado. Lo primero es el respeto a los derechos humanos de estos adolescentes que sufren para llegar aquí. Es una semi-cárcel".

Lozano es una de las personas que se pusieron en la piel de estos jóvenes. Uno de los ejemplos en los que la mujer pudo ofrecer todo de ella para que estas personas tengas unas condiciones dignas es Abdoulaye Diallo. Este joven explica que "esperaba dormir en la calle. No tenía papeles ni nada. Cuando llegué recordé que un amigo vivía en Madrid y me dijo que hablaría con una señora para que me ayudara. Le llamé y le pedí ayuda. Al día siguiente fuimos a su casa. Ahí comenzó mi esperanza".

Abdoulaye: "Emilia se presenta en mi vida como una madre o un padre que nunca he tenido"

Emilia explica en qué momento decidió comenzar esta labor: "Paseaba con mi perra y me senté con ellos. Bajé un día y me encontré a dos que tenían muchísimo frio, y me contaron que les cierran las habitaciones. En este momento les dije que subieran a casa y en cuestión de días ya eran muchos. Empezamos a hacer cadena con nuestra familia para conseguirles teléfonos y que hablaran con sus familias".

Asimismo, recuerda cómo se sintió al enterarse que uno de los chicos había encontrado un sitio en la calle para dormir: "Me mandaron un mensaje para contarme que había un chico durmiendo en la calle. Me acerqué con él y al ver que dormía en un centro comercial le dije que viniese a mi casa. Veía en sus ojos incredulidad; cuando le dije que se viniese a casa...no voy a olvidar esa mirada".

Por otro lado, Abdoulaye asegura que "se presenta en mi vida como una madre o padre que nunca he tenido. Me ayuda, da cariño, consejos...a veces no me creo todo esto. Es imposible encontrar a alguien así. Nunca lo había encontrado".