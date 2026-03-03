Lara Guerra 03 MAR 2026 - 00:30h.

Abdoulaye Diallo, exmena, sobre su infancia: "Tardé cuatro años en llegar a las Islas Canarias"

El motivo que llevó a Emilia Lozano a acoger a menores acompañados: "Les dejaban en la calle con el frio"

Jon Sistiaga llega con una nueva y última entrega de 'Proyecto Sistiaga' en el que descubrimos durísimos testimonios sobre menores no acompañados. El periodista recoge diversas historias como la de Abdoulaye Diallo; un joven que tuvo que huir de su país en busca de una vida mejor. Sin embargo, para llegar hasta donde está y encontrarse a personas como Emilia, que le han ayudado en el camino, tuvo que pasar por un arduo camino.

En primer lugar, Jon Sistiaga le pide que le cuente la ruta que tuvo que hacer, a lo que él responde que "Tardé cuatro años. salí de Conakri, cogí un autobús hacia Bamako y cuándo llegué no tenía apenas dinero porque tenía 14 años. Fui a una estación y un hombre me llevó hasta Gao".

Sobre este desierto, Jon recuerda que al hacer uno de sus reportajes, este lugar es muy peligroso: "Hay ladrones, yihadistas y mafiosos que os llevan por esos territorios". Tras esto le pregunta cuánto tardó en completar su camino hasta llega a Canarias. Diallo detalla uno a uno la cantidad de lugares y años que ha estado en cada uno de ellos: "Estuve un mes y medio en Mali, en Argelia nueve meses, y en Marruecos tres años".

Diallo, sobre su camino en patera "No todo el mundo llega"

Cuando tenía 17 años cogí una patera en El Aaiún. Había una plaza donde todos los inmigrantes iban para buscar trabajo; me dijeron que había una patera que salía la semana siguiente y si tenía dinero me podía ir con ellos; que me iban a ayudar. Es un riesgo, pero si tienes dinero puedes ir. Yo pagué 2.000 euros porque estuve tres años trabajando para conseguirlo porque no había otra opción".

Tras escuchar estas palabras, Sistiaga no duda en preguntarle si le recomendaría a un amigo su trayectoria, a lo que sin dudarlo suelta un breve "no". Asimismo, le diría que "vas a sufrir, no te puedo garantizar que vas a llegar porque no todo el mundo llega". Momentos previos a coger la patera, confiesa que no quiso avisar a nadie de lo que iba a hacer; pero su objetivo era claro: "Morir o sacar a mi familia de la pobreza; era lo que tenía en la cabeza, entrar o morir".

Al llegar a las Islas Canarias recuerda la gran emoción de haber llegado al destino: "Cuando llegué estaba super contento hasta que me llevaron a un centro de menores donde estuve. Me sentí un poco acompañado, pero no es lo que yo buscaba; no buscaba estar en un centro sin hacer nada. No nos enseñaban a integrarnos ni nada. A los 18 años me llevaron a un centro de emergencia y tienes tres meses".