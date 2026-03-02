First Dates 02 MAR 2026 - 22:25h.

La sorprendente comparación de un soltero deja sin palabras a su cita

Una lluvia de zascas entre dos comensales de 'First Dates' deja una velada tensísima: "No me tengo que cortar ante nadie"

Juanjo ha llegado a 'First Dates' para buscar pareja con una característica que, según él, le conecta con el famoso actor norteamericano Leonardo Di Caprio: "Siempre estoy con jóvenes, con más jóvenes que yo. Además, he tenido seis parejas estables, igual que Leonardo Di Caprio", reconocía el soltero al llegar a su cita en el programa.

Al verle, Dulce, su cita, no ha sentido una atracción hacia él: "Si vienes a un programa, la estética... No me ha llamado nada la atención", confesaba la mujer. Por su parte, a Juanjo sí le ha llamado la atención físicamente Dulce: "Intelectualmente no he profundizado tanto para saber cómo es ella", reconocía.

"Yo soy como Leonardo Di Caprio, he tenido muchas parejas pero ninguna ha funcionado", afirmaba el granadino durante la cena, ante la sorpresa de su cita. Además, él ha continuado con su comparación con el actor, reconociendo que siempre le echan menos años de los que realmente tiene: "El otro día una chica me dijo que tenía 39, y tengo 47 años", respondía ante las preguntas de Dulce. Sin embargo, según la soltera Juanjo aparenta "más edad de la que tiene porque no se cuida".

El físico: algo importante en su cita

Juanjo se ha sorprendido de la edad que tiene su cita, pues Dulce ya tiene 50 años: "Por la edad que tiene se mantiene bastante bien físicamente. Sus rasgos me resultan agradables", compartía. Juanjo ha hecho autocrítica y ha reconocido que, actualmente, no está en su máximo esplendor en cuanto a su físico y que tiene que volver a tener hábitos saludables. ¿Conseguirá el soltero un cuerpo como el de Leonardo Di Caprio para parecerse aún más al actor?

Su decisión final

Tras la cena, en su decisión final Dulce ha confesado que no era lo que esperaba: "Me has caído muy bien pero no eres mi tipo. No he tenido ninguna chispa", confesaba. Por su parte, Juanjo también ha admitido que ella tampoco era su tipo y que no quería seguir conociéndola. En definitiva, Juanjo, como Leonardo, tendrá que seguir en búsqueda de su pareja perfecta.