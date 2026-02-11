First Dates 11 FEB 2026 - 22:40h.

El recibimiento de un soltero a ritmo de jota pilla por sorpresa a su cita en 'First Dates': "Tenía que haberla cantado más tranquilo"

Carmen tiene 72 años y es empresaria. Le gusta "la buena vida y todo lo que sea glamuroso". Estuvo casada con un hombre italiano que falleció hace 15 años. En 'First Dates' espera conocer a una persona con cierto nivel de solvencia económica y que se parezca a su anterior marido. Su cita era Alberto, un pensionista de 78 años.

El soltero, que se autopercibe como una persona "muy guapa", entraba por la puerta del restaurante directo a presentarse a su cita con dos besos en la mejilla. En ese momento, ella, algo cortada por la cercanía del Alberto, le preguntaba de dónde era. Éste le decía que vivía en Granada, pero que es de origen argentino. "Me gusta más un italiano", confesaba ella. "No me ha desagradado", comentaba él.

El soltero sorprende a su cita al hablar sobre su vida

Una vez en la mesa, los solteros comenzaban a conocerse mejor y Alberto se sinceraba con Carmen sobre cómo ha sido su vida. "Estuve casado 5 años y desaparecí 30 años", contaba el soltero. "Que cosa más extraña", decía Carmen ante la afirmación del soltero y éste se explicaba: "Desaparecí para mis hermanos, familia, amigos... adoro la soledad. Me fui a África, Etiopía, Yemén... He hecho todo he estado en todos sitios. He vivido del comercio, de la música, en la calle".

Una historia de vida que a Carmen no terminaba de convencerle: "Me da la sensación de que ha sido muy vividor". También, Alberto le contaba que actualmente vive de la prisión aunque no cobra demasiado: "He sido tan pobre en mi vida que no tengo ni patrón". Algo que a ella no le gustaba nada: "Estoy más alta de nivel".

Más tarde, la soltera le confesaba a su cita su intención de buscar alguien similar a su difunto marido: "Como he tenido lo que he tenido, me gustaría tener lo mismo con otra persona porque él ya no está. Estoy muy obsesionada con la persona que he tenido". "Ella espera encontrar algo que ya perdió y eso no lo volverá a encontrar", sentenciaba Alberto.

La decisión final de los solteros:

Tras pasar un rato a solos y después de que Carmen rechazase bailar con Alberto porque es "muy sincera y no va a hacer una cosa si no le sale del corazón", los solteros tomaban la decisión final. Él respondía de inmediato que estaría encantado de pasar el próximo San Valentín con su cita. Sin embargo, ella tenía bastante claro que ahora "no era el momento de tener otra cita amorosa con él".