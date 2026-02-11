¿Quién es más probable que tenga una cita con un comensal?: las confesiones del staff de 'First Dates'

cuatro.com 11 FEB 2026 - 20:31h.

Sometemos al staff de 'First Dates' a un divertido test de compatibilidad para ver quién de todos es el más romántico o quién rompería por WhatsApp

El restaurante que más citas ha visto de la televisión está en su semana grande, con San Valentín a la vuelta de la esquina, el equipo de 'First Dates' está acostumbrado a ver flechazos, cobras y pasiones desatadas desde la barrera. Pero, ¿Qué pasa cuando los focos giran hacia ellos? ¿Cómo son en el amor los encargados de unir a las parejas de España?

Hemos aprovechado los especiales de la semana del amor para someter a Carlos Sobera, Matías Roure, Lidia Santos y las gemelas Marisa y Cristina a un revelador juego de "¿Quién es más probable que...?" Y el resultado demuestra que, entre plato y plato, la plantilla tiene el corazón muy vivo.

Citas prohibidas y miradas que matan

La temperatura sube cuando se plantea una de las fantasías de muchos espectadores: ¿Quién tendría una cita secreta con un comensal?, aquí las caretas se caen. Mientras Carlos Sobera señala divertido a las gemelas—y ellas mismas admiten esa posibilidad—, el momento estelar lo protagoniza Matías.

El barman, presumiendo de su fama de seductor, prefiere no incriminarse con palabras. Ante la pregunta de si quedaría con alguien del programa, lanza una mirada sensual a cámara (señalándose implícitamente a sí mismo) y suelta un "siguiente pregunta" entre risas que lo dice todo. Lidia, por su parte, tampoco se esconde y se apunta a la lista de las que podrían encontrar el amor en su propio lugar de trabajo.

El team anti-ghosting y el rey del romance

Donde no hay dudas es en la ética amorosa, ya que con la pregunta de quién sería capaz de dejar a su pareja por WhatsApp, el equipo reacciona en bloque: "Los ghosting no nos gustan", sentencian. Carlos Sobera defiende que son todos "muy sensibles", y las gemelas añaden que la madurez del grupo impide que esa acción tan importante se haga de una forma tan fría. Para Matías y Lidia, la respuesta es clara: "Somos auténticos humanos", dejando claro que en 'First Dates' las rupturas, si las hay, se hacen a la cara.

Pero si hay un título que se otorga por unanimidad, ese es el de "El más romántico". Aunque Carlos Sobera se declara un eterno "enamorado de la vida" y Lidia admite que se enamora con facilidad, todos los dedos han apuntado en la misma dirección: Matías Roure. El argentino se corona, con diferencia, como el verdadero corazón sensible del restaurante.

