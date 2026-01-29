First Dates 29 ENE 2026 - 21:35h.

Estela, de 36 años y procedente de Torrevieja (Alicante), aunque con raíces francesas, es una terapeuta pediátrica que acude a 'First Dates' a encontrar, literalmente, a su media naranja. En resumen, alguien para toda la vida. No obstante, es precavida, puesto que ha vivido mucho y nunca se sabe si "se puede marchar uno por la puerta de salida". Nada más conocer a Carlos Sobera ha desvelado el por qué de su gran español, además de contar el motivo por el que dejó Francia (conoció en España al padre de sus hijos, pero se divorció).

Raúl, por su parte, es un joven de Castellón de 33 años, opositor y que se considera un "hombre de los pies a la cabeza". Al ver a su cita, no ha tardado en preocuparse y saber algún dato más sobre ella. La primera impresión ha sido muy buena, siendo -al menos- Raúl el prototipo de Estela. Pero ha habido que esperar para saber si al revés sería también así.

Una vez sentados en el restaurante de 'First Dates', ambos han llegado a una conclusión: sus planes de futuro son más que compatibles. Mientras que a uno le gustaría enamorarse y formar una familia pronto, otra tiene dos hijos y quiere compartir sueños y vida en pareja. Además, se han contado cuánto llevan sin pareja y Estela ha desvelado que es madre, algo que -según ha confesado Raúl ante las cámaras de 'First Dates'- le ha echado un poco para atrás.

El momentazo de la cita en 'First Dates'

Tras el último intercambio de palabras, Raúl y Estela han protagonizado un momentazo... ¡adivinando sus respectivas edades a la primera! Un momento que ha generado acercamiento y feeling entre ambos solteros. La cita ha avanzado su curso, esta vez contándose si son de relaciones largas o cortas y cuáles son sus bases de una relación. Los dos no son de "modernidades", siendo, por el contrario, más "tradicionales" que se dice.

Hay un punto en donde han discrepado: Estela es de piscina y Raúl de mar, algo que la soltera ha justificado asegurando que tiene miedo del mar "por los habitantes que pueda haber" (refiriéndose a posibles tiburones). No obstante, ha desvelado que ha hecho el "bautismo de buceo", pasando "muchísimo miedo".

La decisión final de Estela y Raúl

Ya en la decisión final, Estela y Raúl han decidido si quieren tener una segunda cita. Mientras que la alicantina ha señalado que sí, argumentando que hay alguna que otra pregunta más que quiere hacerle y que le suscita curiosidad, el soltero de 33 años ha señalado que a él también le gustaría: "Me ha parecido una chica súper interesante, con un aura muy buena y una chica muy guay".

Por último, Raúl le ha lanzado una propuesta: "¿Qué te parece si nos vamos a dar una vuelta por ahí y nos tomamos algo, y hablamos esas cositas que a lo mejor se nos han quedado?". ¡Estela no lo ha dudado! Tras asentir, ambos han salido de la mano de 'First Dates', poniendo el mejor colofón final posible a su completa cita.