Cuarto Milenio 25 ENE 2026 - 23:30h.

Gracias a un mensaje que Bea Talegón recibió en su teléfono, su compañera de programa pudo descubrir la identidad de la persona que escribía cartas a su padre fallecido

"Mis hermanos y yo llevamos cuatro años buscando a la persona que deja cartas en la tumba de mi padre y que firmaba como A.G."

A muchas personas les ocurren a diario sincronicidades sin ni siquiera darse cuenta, pequeñas señales que pueden interpretarse como coincidencias o quizá como algo más. Este es el caso de nuestras compañeras de 'Horizonte' Bea Talegón e Irene Tabera, dos periodistas asiduas al programa de Iker y Carmen.

"Mis hermanos y yo llevábamos cuatro años buscando a la persona que dejaba cartas en la tumba de mi padre y que firmaba como A.G. Mi hermana, en la última conversación con mi padre, le pidió antes de morir que nos mandara señales y yo siempre esas cartas las he identificado como una señal de mi padre".

Lo que Irene ni podía sospechar hace algunas semanas es que iba a conocer al remitente de esas cartas gracias a una compañera de programa, una historia de absoluta sincronicidad. Así lo explicaba Bea Talegón en este último programa de la nave del misterio:

"Mi padre me envía un mensaje y me cuenta que su amigo Andrés le ha mandado una foto del programa en la que aparecemos Irene y yo, y que le comenta lo bonito que le parece que estemos sentadas las dos juntas después de lo importante que fue para él el padre de Irene. Inmediatamente me pongo en contacto con Irene y le cuento lo que comenta Andrés, a partir de ahí la historia es alucinante".

Cartas y claveles blancos en la tumba del padre de Irene

"No teníamos ni idea de quién podía ser esta persona que dejaba detalles en la tumba porque al funeral de mi padre vino muchísima gente y yo en esos momentos estaba como muy disociada, no sabía ni lo que me decían. En las cartas se entendía que se trataba de alguien que había trabajado con mi padre porque le decía cosas como 'jefe', 'crack".

Para Bea Talegón esta historia tiene un nexo común que, de alguna manera, ha ocurrido así para resolver el misterio de las cartas en la tumba de Pedro Tabera:

"El nexo de unión es 'Horizonte', yo siento que yo tenía que estar en ese programa para coincidir con Irene y que ella pudiese resolver ese misterio de quién era la persona humilde y honesta que dejaba cartas en la tumba de su padre".

Irene, muy emociona, le ha explicado a Iker Jiménez que mantiene actualmente una bonita relación con Andrés, algo que de alguna manera le une irremediablemente a su padre:

"Bea nos puso en contacto y pudimos hablar con él. Este hombre me sigue mandando anécdotas que vivió con mi padre, él era un hombre sin estudios que asegura que siempre estará agradecido a mi padre porque le dio una oportunidad, creyó en él (...) Aunque yo ya no pueda hablar con mi padre al salir de los programas como hace Bea sí que puedo estar en contacto con personas como Andrés que vivieron con mi padre y que, a través de sus historias, me hacen sentir que sigue aquí".