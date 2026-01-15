Ana Vázquez responde a las palabras de Ayuso y Feijóo sobre las acusaciones de Julio Iglesias

Sarah Santaolalla carga contra Isabel Díaz Ayuso tras defender a Julio Iglesias: "Con mujeres como ella, sobreviven hombres como él"

La polémica por las acusaciones contra Julio Iglesias ha vuelto a evidenciar las diferencias internas en el Partido Popular. Mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostró “absolutamente sorprendido” por los hechos y defendió que sea la Fiscalía de la Audiencia Nacional quien investigue unas denuncias que calificó de “muy graves”, Isabel Díaz Ayuso optó por un discurso mucho más combativo y político, denunciando lo que considera un “linchamiento” a un artista y acusando al Gobierno de utilizar el caso como una cortina de humo.

Ayuso aseguró que el PP no se prestará al “desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos” y desvió el foco hacia otros asuntos como la situación en Cataluña, la política internacional o la gestión del Ejecutivo, insistiendo en que hay escándalos más relevantes que, a su juicio, están siendo ocultados.

En 'Todo es mentira', la diputada del PP Ana Vázquez fue interpelada directamente sobre estas posiciones enfrentadas y sobre a qué versión del partido se siente más cercana. Vázquez defendió una postura intermedia: presunción de inocencia para Julio Iglesias y una investigación judicial rigurosa, al tiempo que acusó al Gobierno de aprovechar el caso para desviar la atención de otros problemas políticos.

"Hasta siempre, Ana"

Los colaboradores del programa han metido en un aprieto, haciéndole elegir entre Feijóo y Ayuso: "El presidente del partido, lógicamente, es un gallego y se llama Feijó. Después, somos 800.000 afiliados y Ayuso es una afiliada más", decía la diputada. Risto y el resto de compañeros han bromeado con la respuesta que ha dado Ana: "¡Uy, lo que ha dicho! Hasta siempre, Ana, un placer", decía Pere Aznar. La diputada negó que exista miedo dentro del PP a contradecir a Ayuso y que el Partido Popular no es “una secta” en la que todos deban repetir el mismo discurso.