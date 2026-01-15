Una soltera impresiona a su cita con sus dotes de baile en 'First Dates': "Me parece atractivo"

First Dates 15 ENE 2026 - 22:50h.

Valeria tiene 27 años, viene de Madrid y ha confesado cuál es su pasión, el baile: "Para mi ha estado en mis momentos más duros, más alegres, más tristes", ha explicado al llegar a 'First Dates'. Tanto es así que le ha pedido a su cita que tiene que "asimilar" que en su vida primero está el baile y después todo lo demás.

Santi, con 28 años, es de un pueblo de Barcelona y no ha podido estar más contento con su cita. A pesar de esto, durante su cena han hablado de los niños, un tema en el que no han encajado bien porque, mientras Santi quiere ser maestro y dedicarse a la docencia, para Valeria "el tema de los niños es una cruz inmensa", afirmaba ella. Además, ella ha contado que el baile es su "sitio seguro" y que le ha ayudado a empoderarse a lo largo de su vida. En definitiva, toda la cita ha estado centrada en mayor parte por este tema.

"No le tengo el miedo al twerk, el twerk me debería tener miedo a mi", ha reconocido Valeria. En la intimidad del reservado, y con la música urbana sonando por los altavoces, la soltera se ha levantado y se ha dejado llevar por el ritmo, demostrando sus dotes artísticas y de baile a su cita.

El baile de Valeria

Valeria ha explicado que no ha sacado todos sus pasos de baile para no asustar a Santi, que incluso se ha animado a bailar un poco con su cita, dejándonos un momentazo inolvidable en 'First Dates': "A mi el twerk me parece atractivo, pero no me pone cachondo", admitía él. Para ella, que Santi se haya atrevido a bailar ha sido un punto positivo, pero ¿será suficiente para tener una segunda cita entre ellos?

La decisión final

A pesar de la conversación que han mantenido durante la cena y el divertido momento que han disfrutado juntos bailando, Valeria ha rechazado seguir conociendo al catalán y tener una segunda cita con él porque no ha encontrado esa chispa que les una. Por su parte, Santi sí ha querido tener una segunda cita con Valeria: "Es una chica simpática, amable y cariñosa".