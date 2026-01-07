First Dates 07 ENE 2026 - 23:00h.

La sorprendente historia de un soltero colombiano que tuvo que huir de su país: "Sentí que mi vida se acababa"

Marian tiene 68 años y asegura que su apariencia no tiene nada que ver con su verdadera personalidad: "Parezco dominante, exigente, creída, manipuladora, egoísta... y soy todo lo contrario”. La soltera se divorcio a los 39 años y, aunque ha tenido varias relaciones desde entonces, ninguna cuajo. En 'First Dates' busca un hombre que la mime, la cuide y que, sobre todo, sea inteligente con un nivel de cultura medio alto. "He venido de muy bajo y quiero algo que me realce", confiesa.

Cenará con José Manuel, Jos para sus amigos, un camionero jubilado de 65 años. La primera impresión de Marian al verlo no ha sido nada buena: "No me ha gustado. Me gustan altos, atléticos, con otra forma de vestir, de hablar…". A el soltero le ocurría lo contrario: "Me gusta de ella sonrisa que tiene, la he visto guapa".

Marian sobre su cita José María: "Se me queda un poco limitado"

Marian no ha necesitado mucho tiempo hablando con José Manuel para sentir que el soltero está muy lejos de ser el hombre culto que ella estaba buscando. Y es que, mientras que a ella le encanta viajar, él lo odia por su trabajo como camionero. Algo que a la soltera le ha echado para atrás:

"Se me queda un poquito limitado. Necesito una persona que me aporte en mi vida y me de lo que no he tenido", aseguraba. A medida que avanzaba la cita, Marian sentía que la incompatibilidad no paraba de aumentar: "Podríamos haber hablado de cultura general, moda, museos… cosas que él no me ha hablado y no puedo hablarlas con él".

En un momento de la cita se producía un momento cómico cuando el soltero le preguntaba a Marian sobre el tatuaje que tiene en el escoté. "Es una pluma que llega... muy profundamente hasta mi corazón", comentaba la soltera, provocando un ataque de risa en su cita a lo que ella le decía: "No seas mal pensado".

La decisión final de los solteros

La forma de ser de José Manuel y sus modales en la mesa, escandalizaban a Marian, que aseguraba: "Yo no soy camionera, yo no soy vulgar. Yo he tenido un marido que todavía me da vergüenza decir que es el padre de mis hijos tengo que ir ahora a un abogado y me da vergüenza ir con él. No puedo no quiero algo así". Por eso, al la hora de tomar la decisión final y, después de que él aceptase una segunda cita, ella respondía lo siguiente:

"Me encantaría decir que sí, pero no he sentido lo que tengo que sentir, pero como amigo lo que quieras. Me lo he pasado muy bien". Tras estas palabras y antes de abandonar el restaurante, Marian y José Manuel se deseaban lo mejor y se auguraban que ambos consiguiesen encontrar el amor porque "se lo merecen".