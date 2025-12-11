Lara Guerra 11 DIC 2025 - 00:01h.

'Callejeros' analiza la salud mental de la mano de varios profesionales y testimonios de deportistas de alto rendimiento

Ferrán Torres, del F.C Barcelona, desvela cómo es su terapia psicológica: "Gestionar un mal partido es mi mayor trabajo"

'Callejeros' llega con una nueva entrega en la que trata la salud mental, uno de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo. El equipo profundiza en este tema tan presente en nuestro día a día a través de numerosos testimonios de pacientes con TOC, deportistas de alto rendimiento y profesionales de la psicología.

El presentador se desplaza hasta la vivienda de Ramiro, un hombre paciente de la asociación TOC; el suyo es de orden y simetría. En primer lugar, el entrevistado le acerca hasta una sala en la que tiene 3.100 discos y los tiene perfectamente ordenados, sin embargo él asegura que "ahora no están tan colocados, pero los tengo que tener así. Si veo que uno está colocado en un sitio, lo tengo que encontrar en el mismo lugar".

Además, el paciente de la asociación detalla que "todo tiene que estar colocado de una manera rigurosa y ser simétrico dentro de lo posible. Tengo cerca de 1.500 películas". Ante la sorpresa del periodista no duda en preguntarle qué pasaría si mueve un DVD a otro lado, a lo que él comenta que no pasa nada pero "tienes que ponerlo en el mismo lado, pero si lo colocas en otro lugar me esperaría a que os fueseis para moverlo. Aún así estoy mejor porque lo haría ahora".

Por otro lado, sobre el momento en el que aparece el trastorno en su vida, Ramiro asegura que "todo empezó a los 9 años. Yo no puedo elegir nunca nada porque los objetos tienen cualidades humanas. La escena es dantesca, pero he llegado alguna vez a un supermercado y ver qué limón tengo que coger porque me dice el pobrecito que está solo y que no le quiere nadie".

De nuevo, el paciente reitera en su problema al hacer la compra: "Yo pienso 'sois todos muy hermosos' y el otro me habla también...claro, cualquier persona que pase por ahí va a decir este está hablando con ellos". A lo que asegura que esto lo realizaba verbalizando mentalmente porque "no podía más. Cogía el limón que más tiempo llevaba". Por último, confiesa que "para arreglarlo metía números en un documento para que me dijera uno aleatorio y así lo escogía". Tras esto , muestra al presentador las durísimas consecuencias que alcanza su TOC, una reacción al estrés derivada de ello: "Me provoca mucho dolor"