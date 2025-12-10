Lara Guerra 10 DIC 2025 - 23:43h.

'Callejeros' llega con una nueva entrega y lo hace con un tema cuya importancia no deja de incrementarse a lo largo de los años. La salud mental se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo. A través de profesionales y testimonios descubrimos cómo afecta en el día a día. El equipo del programa habla con Ferrán Torres, jugador del Fútbol Club Barcelona y campeón de Europa con la selección española. Mediante su testimonios nos desvela la ayuda psicológica que recibió durante un bache de su carrera en la que además, tuvo que abandonar las redes sociales.

En primer lugar, el periodista pregunta al futbolista el por qué cuesta tanto hablar de salud mental dentro de un deporte como el suyo, a lo que él responde: "Siempre tendemos a mostrar las partes bonitas de este deporte, que al final son la mayoría porque el fútbol te da muchas alegrías, pero es verdad que de jóvenes no nos ayudan a gestionar los malos momentos".

Asimismo, Ferrán asegura que "es algo que vas acumulando y sumando malas experiencias, pierdes la motivación y esas ganas de seguir haciendo lo que más te gusta. Cuando estás en ese punto si es verdad que llegar al punto en el que no tengas ganas de entrenar es algo que... hay que ver por qué y darle la solución que necesita".

Ferrán Torres, sobre su terapia psicológica: "Es muy fácil escribir detrás de una pantalla"

Por otro lado, el jugador comenta que "me puse en manos de un profesional y a día de hoy es como un amigo porque la conexión que tuvimos desde un primer momento fue buenísima. Cuando ya empecé a hacer varias sesiones con él...sentí que no tenía ningún problema, simplemente necesitaba hablarlo. Sobre cada cuánto acude a terapia, Torres confiesa que va una o dos veces por semana".

Acerca de los comentarios en redes sociales, Ferrán explica que "ahora mismo no me afectan. Todo lo que expresa o puede contaminar no lo leo, ni le doy importancia porque no me va a provocar nada en mi vida. Las personas a veces somos un poco masocas con eso y por mucho que leas 100 comentarios buenos, lees uno malo y se te queda grabado. Si eso pasa puede hacernos perder la confianza, es muy fácil escribir detrás de una pantalla".

Por último, el futbolista desvela cuál es uno de sus mayores trabajos desde que va a terapia: "Gestionar un mal partido es uno de mis grandes sacrificios porque era una persona muy impulsiva y pasional, y luego allí lo arrastraba tanto para bien como para mal. Cuando se acaba el partido, se acaba y ya. Ahí ya no soy Ferrán futbolista, soy Ferrán persona".