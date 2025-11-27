Lara Guerra 27 NOV 2025 - 00:40h.

'Callejeros' descubre la academia de Rafa Nadal: desde el comedor hasta las 45 pistas de tenis

'Callejeros' llega con una nueva entrega de la mano de Fani. Con ella nos desplazamos por todas las partes de España con un claro objetivo, encontrar a través de varios estilos tanto el bienestar corporal como el de la mente. Una de las paradas es en Manacor, Mallorca, y descubrimos un lugar muy especial, sobre todo para los amantes del tenis: Rafa Nadal Academy y Rafa Nadal International School.

En primer lugar, Fani habla con Gemma Bes, la que fue nutricionista de Rafa Nadal durante muchos años. Para ella, colon y cerebro tienen que ir de la mano para encontrar el bienestar. "Estamos en el comedor de la academia. Para un deportista de élite, la alimentación es muy importante porque es la gasolina y la necesitan para rendir al máximo".

Asimismo, Bes nos muestra cómo sería el menú ideal desde el propio comedor de la academia: "El menú ideal sería un poco de ensalada con tomates. La microbiota es la base de la salud de nuestro aparato digestivo y ellos necesitan la fibra. En nuestro sistema digestivo conviven bacterias, virus, parásitos...las primeras desempeñan muchísimas funciones; modulan la inmunidad y la inflamación. Hay que tenerla super contentas, si el colon está contento, el cerebro también".

Sobre el resto de alimentos que necesitamos en para recargas energías, la que fue entrenadora de Nadal confiesa que "de carbohidratos añadimos un poco de arroz y luego la proteína, que necesitamos la cantidad adecuada para mantener el músculo. Piensa que hoy en día estamos muy acelerados por lo que una buena herramienta es comer o comer despacio para poder hacer una buena digestión".

Por otro lado, entre risas desvela que comer con alguien que no nos cae bien nos mantiene en tensión y eso provoca una inflamación en el estómago y asegura que "ya tendríamos nuestro plato ideal. Grasas saludables, el carbohidrato es energía y la proteína para el mantenimiento de la masa muscular".

Gemma Mes nos presenta a Domingo Roselló: el responsable de salud de la Academy

Sobre cómo se gestiona el área de salud, el responsable detalla que "se realiza desde la educación integral. La metodología de trabajo es muy funcional, pero sobre todo nos basamos mucho en la prevención de lesiones. Sabemos que el deporte en sí crea una descompensación muscular, por ello queremos trabajar los desequilibrios".

Por último, Domingo explica que en la academia tienen un total de 45 pistas de tenis en la que vienen a hacer dos horas. Una sesión de preparación física y charlas de nutrición, psicología, salud y recuperación. Sobre todo conocer necesidades que aún no conocían para que pueda mantener su rendimiento y el bienestar de su salud.