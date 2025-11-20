Lara Guerra 20 NOV 2025 - 00:45h.

'Callejeros' se desplaza hasta la nave espacial inspirada en 'Star Wars' cuyo valor asciende los 8 millones de euros

'Callejeros' se desplaza hasta las casas más icónicas del mundo, entre ellas el equipo descubre una vivienda totalmente inspirada y equipada en la película de 'La guerra de las Galaxias". El presentador habla con los creadores del proyecto y el arquitecto que ha diseñado esta vivienda tan increíble.

En primer lugar, el periodista tiene la oportunidad de que una de las integrantes del proyecto desvele el proceso de creación: "Bueno, nosotros nos dedicamos a la industria del cine. Muchas de las casas que estamos desarrollando siempre tienen una conexión con el cine. Y la casa es Sky Base One es uno de esos proyectos".

Con la inspiración de 'La guerra de las galaxias', el periodista no duda en preguntar a la mujer a una de las creadoras cuál es su personaje favorito, a lo que ella responde: "Es Han Solo". Sobre la casa, tiene un total de "625 metros cuadrados". Tras esto, presenta al equipo de 'Callejeros' a Alexandre Mendes, el arquitecto de la empresa Bespoke Architects que "básicamente nos ayudó a hacer realidad este proyecto de casa".

En este momento, el periodista también pregunta al arquitecto si es un gran seguidor de 'Star Wars' y cuál es su personaje favorito, a lo que él sin pensarlo dos veces asegura que "sí, claro. Mi personaje es Darth Vader".

Los arquitectos muestran a 'Callejeros' cómo es la casa inspirada en 'Star Wars'

"Porque es una nave espacial que ha aterrizado en este planeta por lo que, obviamente, la gente vive y disfruta de esta vista se aseguraron de poder ver el océano. Hemos estado trabajando durante unos años para una serie de televisión. Es una mezcla de crimen y tecnología. Esto es una casa americana donde él vive y crea sus sueños", detalla la mujer.

Para poder comprar esta vivienda, la creadora del proyecto desvela cuál es su precio: "Entre 8 y 9 millones". Después de esta declaración, desvela que "desafortunadamente me tengo que ir, pero os dejo en manos de Álex. Él es el genio y el creador", detalla.

En mitad del paseo por la casa, el periodista se sorprende al descubrir un cilindro en medio de las escaleras, por lo que no duda en preguntar a Álex por su inspiración; a lo que él explica que "siempre me gustó mucho la escena donde Luke Skywalker está luchando en la cámara de carbonita y ahí salta hacia arriba. Esta parte dorada está inspirada en eso". Ante esto, el periodista queda alucinado: "Es muy bonito".

Una de las cosas que los clientes nos pidieron es que todos los cuartos tuviesen vistas al mar. Los dueños me pidieron concretamente que recreara a Han Solo en carbonita, es muy icónico. En el momento en el que le apresan en este elemento y se aprecia muy bien su amor por Leia". Por otro lado, sobre la forma de los grifos, el arquitecto detalla que "tiene una forma muy fuerte, como un elemento mecánico del Halcón Milenario. Si ves el plano y la casa desde arriba se parece al casco de Darth Vader".