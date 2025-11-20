Lara Guerra 20 NOV 2025 - 00:30h.

'Callejeros' llega con una nueva entrega en la que se desplaza por España en busca de las casas más sorprendentes y únicas que nuestros ojos hayan percibido nunca. Una de las visitas más sorprendentes que hemos hecho junto al equipo es descubrir a una persona que ha comprado un convento y lo ha convertido en su propia residencia y lo ha conformado como su negocio.

Sobre este convento, el hombre explica que "comenzó siendo de los frailes, después de los franceses que se consideran una gente bastante salvaje y que vinieron aquí de viaje de estudios en 1811 con el general Hugo. En este momento quemaron toda la provincia de Guadalajara y Cuenca, no dejaron nada".

Por otro lado, el propietario detalla que "después pasó a manos privadas en el 1835, y tras esto lo compró un señor para sus descendientes en el 2004". Tras esto, el periodista pregunta al hombre en qué momento lo convirtió en su residencia habitual: "Todo vino en pandemia, y como tengo mi empresa aquí también pues no lo dudé".

El dueño del convento explica que tiene a "Nuestra Señora del Carmen y una altura de 17 metros". Asimismo, el propietario confiesa que le encanta la música clásica entonces el eco y estas melodías "suenan de mayoría". Después de esto, el hombre muestra el reportero unas imágenes de cuando adquirió su vivienda en el año 2004: "Estaba así hace 20 años. Parecía un decorado cutre de Almería".

Tras esto, el propietario y el periodista de 'Callejeros' se dirigen hacia la parte del convento dedicada a la oficina de su empresa: "Estamos a 90 kilómetros de Madrid, pero estás cerca del aeropuerto y me vienen clientes de Tokio, Singapur...y las vistas son una maravilla. Tenemos el fondo de la sacristía". Ante esto, el dueño no duda en hacer una broma: "De aquí salen todos los negocios bendecidos".

Además, otra de las zonas características de su vivienda es que tiene dos capillas de las cuatro que había. Anteriormente cuenta el dueño que eran cuatro, pero únicamente pudo salvar dos de los escombros.

Sobre el resto de zonas, el hombre le muestra todos los elementos de hace años que adquiere y que, entre risas, confiesa que "mi mujer me regaña". Y hablando de su pareja, no ha dudado en mostrar otra de las zonas de su residencia en las que trabaja su mujer elaborando bolsos de su propia marca: "Lo hace con inspiración oriental y en forma de gyoza".

El precio del convento

Después de visitar todas las zonas, el dueño ha desvelado cuánto le ha costado adquirir esta vivienda, a lo que responde: "Lo importante no es la compra, sino lo que se gasta después. Con la obra te puedes gastar 10 veces más". Además tiene un patio donde los 30 frailes meditaban y paseaban juntos, y las celdas, que únicamente queda una.