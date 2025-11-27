Lara Guerra 27 NOV 2025 - 00:30h.

Elsa Anka nos muestra junto a su nutricionista cómo encontrar el bienestar tras la menopausia

Esta semana 'Callejeros' se desplaza por España en busca del bienestar; una nueva entrega donde se trata no solo de encontrar el placer corporal si no también el de la mente.

Una de sus paradas en San Cugat del Vallés, en Barcelona y lo hace con una gran invitada de esta casa, Elsa Anka, quien sustituyó en 'First Dates' a su hija Lidia Torrent durante su embarazo. Junto a ella descubrimos cómo conseguir el bienestar en la etapa de la menopausia.

En primer lugar el equipo del programa se sube en el coche para desplazarse junto a Anka hasta la casa de su persona de confianza para encontrar el bienestar: "Vamos a visitar a una de las personas para mi, referentes en todo el tema del bienestar. Específicamente nos centraremos en la menopausia, para las mujeres que vamos perdidas. Ella es Marta Marsé"

Una vez se baja del coche, Elsa recuerda su paso por el programa de Carlos Sobera: "Espero que alguien se acuerde todavía. Salí con 24 y ahora tengo 59, me pasé 11 años seguidos haciendo televisión. Lo último, que es maravilloso, ha sido cubrir a mi hija durante su maternidad en 'First Dates' y ha sido una experiencia brutal".

Marta desvela a Fani cómo empezó en este mundo del bienestar en la menopausia

Tras un cáncer muy agresivo de ovarios a los 26 años, Marta entró en menopausia precoz. Después de una dura operación y quimioterapia aparecieron cambios en su cuerpo, sin embargo, "lo único que me dijeron que me iba a pasar es que se me iría la regla y que no iba a tener hijos". Sobre esto, la nutricionista explica que "me encontré en un desierto total y de ahí saqué las ganas de investigar, estudiar y hacer cambios".

Asimismo, asegura que "no me quise conformar con ello, me quedan muchos años por delante y por eso me dedico a la nutrición en mujeres con premenopausia y menopausia. Ante esto, la madre de Lidia Torrent explica que la idea es "no vivirlo desde el dramatismo, el victimismo porque es algo con lo que vamos a convivir y tenemos que hacerlo lo más agradable posible".

¿Cómo encontramos el bienestar en la etapa de la menopausia?

Marta detalla que "es importante saber que no es una etapa para desnutrirnos. Las hormonas mandan donde va la grasa y hay que entender que el cuerpo va a cambiar de manera natural. Hay que entender que no hay que pensar si algo me va a engordar o no, si no en si esto me está nutriendo o me está dando lo que necesitamos".

Asimismo, explica que "donde no llegamos con la alimentación, que eso tiene que ser la base, podemos llegar a través de suplementos. El glicinato de magnesio es muy importante para nuestro cerebro, huesos y niveles de energía. También, el omega 7, que ayuda a hidratar la piel, las mucosas y la vulva".

Sobre los síntomas que se presencian en la menopausia, Elsa explica que "cuesta entender por qué tu cuerpo se ha vuelto caprichoso y empieza a almacenar grasa donde antes no lo hacía. El tema del líbido es cómo...¿Dónde está? ¿Qué ha pasado?". Tras esto, la que fuera camarera de 'First Dates' junto a su amiga y nutricionista, disfrutan de una comida porque ambas coinciden en la importancia de la alimentación.