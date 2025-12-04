Las súplicas de un hombre en situación de calle a 'Callejeros' tras vomitar sangre: "Necesito ayuda, no tengo nada"
El nuevo programa de 'Callejeros' recoge historias realmente estremecedoras. Miles de personas viven en situación de calle en España, y Nacho Medina ha viajado hasta diferentes puntos del país para conocer la vida de algunos de ellos.
En su paso por Málaga, ha conocido a dos hombres sin hogar. Uno de ellos, Abel, ha dedicado unas palabras al programa al saludar al reportero: "'Callejeros' a mí me encanta", ha comenzado. Acto seguido, nos ha confesado qué le ha llevado a estar en situación de calle: "Yo tengo problemas de alcohol, empecé por desamor".
"Que el Señor nos ayude", ha continuado explicando que, si huelen a alcohol, no les dejan entrar en el albergue. Junto a su amigo y compañero, nos han llevado hasta el lugar en el que están durmiendo actualmente.
"He estado ingresado"
Allí nos han mostrado un vómito de Abel en el que se podía apreciar gran cantidad de sangre: "Una úlcera. He estado ingresado". Y, tras enseñarnos el colchón sobre el que duerme, se ha agarrado a Nacho Medina desesperado.
"Necesito ayuda, no tengo nada. Estoy solo", ha explicado mientras rompía a llorar ante las cámaras del programa. Al despedirse, se ha abrazado a su compañero y ha reconocido lo importante que es para él: "Es mi hermano de la calle". "No le he dejado nunca", ha añadido su amigo. "No le deje nunca. Estense juntitos, señores. Adiós, hasta siempre, muchas gracias y ánimo", se ha despedido el resportero.