Iker Jiménez habla sobre libertad: "No se puede comunicar bien si se tiene miedo"

Cuarto Milenio 10 NOV 2025 - 00:40h.

Una semana más, Iker Jiménez ha dedicado el último bloque del programa a hablar de tú a tú con los espectadores de la nave del misterio. El periodista, que desde muy joven ha sentido la llamada de contar historias, ha analizado en 'El Cierre' la manera en la que durante décadas ha comunicado.

Aunque respeta las distintas maneras de enfrentarse a tal tarea, para él es esencial vincularse al espectador, ser lo más sincero posible y mostrar la realidad: "En la comunicación hay que ir sin complejos, se haga lo que se haga, sea o no usted periodista".

Iker Jiménez, que recientemente finalizaba un interesante curso sobre comunicación, ha explicado desde su mesa que, tras más de 25.000 entrevistas que ha hecho a lo largo de su carrera, se ha dado cuenta de algo:

"Yo sabía que no iba a ser un contador frío al otro lado, yo tenía claro que iba a contar las cosas tal y como me habían sucedido, eso es algo que siempre tuve claro. Otros prefieren comunicar de una manera más aséptica, más lejana. Yo a lo largo de mi vida habré hecho en torno a 25.000 entrevistas, y a mí esto me ha funcionado desde los inicios".