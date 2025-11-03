Cuarto Milenio 03 NOV 2025 - 00:30h.

Iker Jiménez reflexiona sobre la historia de las psicofonías en 'El cierre'

Iker Jiménez comienza el ‘Cierre’ de esta semana recordando la de veces que acudía, en el pasado, a ferias para comprar libros antiguos. Pero hace años que ya ni él ni Carmen Porter acuden a la ‘Feria del libro antiguo’. Uno de estos libreros citó a la pareja en un pueblo de Madrid. Allí Iker vio una serie de libros que le interesaban.

Iker Jiménez habla sobre el ansiado libro de psicofonías

Concretamente, Iker Jiménez encontró en esa visita un libro que llevaba años buscando, cuya traducción sería algo así como ‘Voces del allá’: “Es un oído en mitad del universo que capta algo”, cuenta Iker sobre este libro de los años 60 y que ha conseguido adquirir en su versión italiana.

“Lo que me interesaba era el disco. Quién sabe en qué sitios estuvo. Registra las voces que Constantine grabó en su laboratorio, de forma solitaria”, señala Iker. Y es que este autor dedicó gran parte de su vida a estudiar y captar psicofonías, sobre las cuales reflexiona Iker en este cierre.