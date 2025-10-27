Cuarto Milenio 27 OCT 2025 - 00:25h.

Iker Jiménez reflexiona en 'El cierre' sobre sus inicios como periodista de investigación

En el año 1999, Iker Jiménez publicó un artículo en la revista ‘Enigma’ que hoy vuelve a la actualidad. Esto hace que le vengan a la mente muchos recuerdos sobre sus propios reportajes. Estuvo muchos años en la carretera, investigando y aprendiendo mucho sobre el oficio y de la gente.

“Al ver este documento sobre ‘el niño de las agujas’, me han venido otros recuerdos. Escuché el viento del campo y yo con 25 años, en Medina del Campo, esperando abordar a una jueza que me llevaría hasta el juez. Hoy no podría hacer ese trabajo, esa investigación”.

Iker reflexiona sobre ese reportaje en concreto y sobre sus misiones. Y es que llegó a hacer cerca de cien reportajes antes de comenzar su andadura en la radio con ‘Milenio 3’. “Hoy no podría hacerlo porque las circunstancias han cambiado. Ser popular es bueno para muchas cosas, pero puede dificultar mi investigación”, considera.

“¿Hubiera conseguido yo las actas hoy? ¿Qué confianza tenía en mí mismo? No solo conseguí las fotos de las radiografías de un niño, si no las actas, las diligencias. ¿Cómo lo hacía? No lo sé, tenía una fe absoluta en la calle, en la noche. Así conseguí muchas cosas que no creerían”, añade Iker. “Muchos periodistas jóvenes dirán hoy que eso era despreciable y que era un delincuente… ahí está el debate”. La reflexión completa, en el vídeo.