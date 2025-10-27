First Dates 27 OCT 2025 - 23:38h.

Una soltera de Barcelona frena a su cita al escucharle hablar sobre relaciones pasadas: “Si conoces a alguien se cuenta lo menos posible”

Mercedes tiene 69 años, es una camarera jubilada que llega desde Centelles, Barcelona para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Asegura que siempre llama más la atención de las mujeres que de los hombres por su estilo. En su día a día le gusta salir con sus amigas, viajar. En el amor lleva muchos años soltera, le gustaría alguien con un nivel como el suyo: “No quiero que me cueste el dinero”. No busca a alguien para convivir, quiere seguir viviendo con su hijo y disfrutar de planes junto a él.

Su cita es Julio, un albañil jubilado de 74 años que llega desde Sant Boi, Barcelona. Económicamente asegura que “tengo suficiente” y en el amor le gusta que “vayan elegantes y arregladas”. Desde la barra del restaurante, él le ha expresado que le gusta mucho porque es muy guapa, a Mercedes también le ha parecido bien la cita que le ha elegido el programa. Tras esto Carlos Sobera les ha interrumpido para llevarlos hasta la mesa donde compartirán una bonita velada juntos.

Mercedes confiesa a su cita que quiere un hombre "manitas"

Desde la mesa, cada uno de ellos comienzan a hablar sobre la edad de cada uno y ambos coinciden en que “lo importante es estar bien”. Tras esto, Mercedes le ha comentado que le gustaría un hombre “manitas”, a lo que él comenta “en mi casa no viene nadie para limpiar, ni para pintar”. Además, ha confesado que su casa la reformó él junto a su hijo. Tras esto, Mercedes le daba la enhorabuena por saber las cosas y aseguraba al programa que "yo quiero un hombre que sepa ponerme un tornillo, un grifo..."

Por otro lado, el soltero le ha preguntado si tiene carnet de conducir, y en este momento, ella le ha confesado que quiere volver a tenerlo y que se lo va a renovar, pero sus hijos no están conforme con ello porque un día iba en dirección contraria: “Se asustaron mucho porque no me había ni dado cuenta". Por último, el soltero confiesa al programa que "es un peligro...cualquiera se sube con ella", asegura entre risas.