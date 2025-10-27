First Dates 27 OCT 2025 - 23:32h.

Descubre al completo la cita de Carmen y Francesc en 'First Dates'

Carmen tiene 55 años, es sanitaria de ambulancias y estudiante de seguridad privada y escolta. Llega desde Barcelona para encontrar el amor en ‘First Dates’. Cree que es una persona que desprende buenas vibras y energías al resto de personas. En el amor confiesa que anteriormente no se respetaba y que “si tú no lo haces, nadie lo hará”; esto es lo que ha aprendido a hacer estos años. En pareja busca estabilidad, alguien con el que viajar, que tenga un corazón bueno y “lleno de amor”.

Su cita es Francesc, un chófer de 54 años que llega desde Terrassa, Barcelona. Trabaja en una fundación benéfica en la que se hace una labor social muy importante. Confiesa que hace unos años era “extremadamente tímido” con las mujeres.

Desde la barra del restaurante, el soltero le ha traído un colgante, un detalle que ha encantado a Carmen y que sin dudarlo le ha pedido que se lo coloque. A Carmen le ha gustado físicamente y Francesc se ha puesto realmente nervioso, tanto es así que desde el momento en el que ha querido ponerle el collar sus manos han comenzado a temblar y ella le ha preguntado si es porque le ha impactado, quién ha confesado que “sí”. Tras esto, Lidia Santos acompañaba a la pareja hasta la mesa en la que compartirán una bonita velada y descubrirán si están hechos el uno para el otro.

El soltero al descubrir quién era su cita: "La he visto hasta superior a mis expectativas"

Ya desde la mesa, ambos han hablado sobre sus tatuajes y al contarle él que tiene uno de sus hijas, Carmen de nuevo notaba los nervios presentes en su cita. Sin dudarlo, le ha dado sus manos para entrelazarlas con él y poder calmarle: “Creo que le he impresionado. No esperaba una mujer como yo”, desvela al programa. Y Francesc así lo ha afirmado ante ‘First Dates’: “La he visto hasta superior a mis expectativas, es eso lo que me ha impactado”.

Por otro lado, la soltera le cuenta que le gusta mucho cuidarse y que está fuerte, él comenta que no está como ella a nivel físico. Al escuchar esto, Carmen asegura que “no estás mal, pero hay que cuidarse”. De nuevo, Carmen le ha sacado el tema de si le ha sorprendido y que cree que “te ha gustado todo de mi” y él sin dudarlo le reiteraba que sí; tal era así que se ha manchado su camisa al decirle que estaba “ensimismado” al verla.

Sobre relaciones pasadas, Fracencs explica que por su timidez ha perdido “oportunidades” y con su exmujer estuvo 16 años, pero no acabo bien por culpa de terceras personas. Estos datos a Carmen no le han gustado mucho: “Creo que no hay que contar el pasado, lo tuyo es tuyo”. Además, al programa también le ha expresado esto: “Yo también tengo un pasado, pero no tienes que explicarlo en la primera cita”.