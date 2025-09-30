'Los Meconios' publican un nuevo tema que lleva 300.000 reproducciones sobre la analista política: ¿le gustará el tema a Sarah Santaolalla?

Los espectadores de 'En boca de todos' han sido conscientes durante los programas de la mala relación entre el grupo musical de 'Los Meconios' y Sarah Santaolalla por sus desencuentros en directo. Sin embargo, el grupo que actuó en un mitin de VOX, ha hecho algo muy sorprendente y ha publicado un nuevo tema dedicado a la analista política, que está batiendo récords de reproducciones.

Con casi 300.000 reproducciones en tan solo tres días, el programa mostraba el nuevo tema de 'Los Meconios'. Aunque la primera reacción de Sarah Santaolalla ha sido reírse, la analista afirmaba: "Me alegro de haber inspirado a dos idiotas, prefiero que se inspiren en mí que en Franco".

Por último, Sarah Santaolalla comentaba, que si con esta canción les ha servido para ganar algo de fama y hacerse más conocidos para que sepan quiénes son en el Benidorm Fest: "Espero que les haya servido, no me afecta lo que digan estos dos".