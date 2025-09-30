El pueblo de Torelló explota: máxima tensión en el pleno del Ayuntamiento por la situación de inseguridad que viven a diario

Encontronazo y lluvia de zascas entre Sarah Santaolalla y Noelia Núñez: ''Hay que estudiar más''

Compartir







Los ciudadanos de Torelló, en Barcelona, han salido a las calles para pedir más seguridad y más agentes. Están hartos de la delincuencia que ha invadido su pueblo y señalan que es un grupo de jóvenes extranjeros que tienen tomado el municipio.

El salón municipal de plenos ha sido el escenario donde una gran cantidad de vecinos ha acudido para pedir explicaciones. No pueden más y lo último que les ha hecho explotar es la publicación de una llamada de una vecina a la policía, donde el agente indica que no puede acudir porque son solo dos agentes: "Sí, van puestos. Es imposible hablar con ellos y nosotros somos dos y ellos 25. Somos una patrulla".

Desde el pleno del Ayuntamiento, una de las vecinas nos comentaba que es una situación muy triste: "Es una pena que la policía que nos protege no pueda hacer nada y tengamos miedo de que nuestros hijos salgan a la calle". Según el Ayuntamiento de Torelló, aseguran que no pueden contratar más policías y que los Mossos tampoco pueden ayudarles.

Manuel, otro vecino que atendía a nuestro programa, quiere soluciones: "Queremos más seguridad. Que nuestros mayores puedan ir a sacar dinero sin que les roben y que lo críos puedan estar en la calle seguros". Además, Manuel, expresa que él ha nacido en este pueblo y que esto antes no pasaba: "Yo salía a la calle con 5 años y aquí no se robaba y no pasaba nada". Por otro lado, señalaba, que los problemas los están ocasionando un grupo numeroso de inmigrantes y añadía que no es una persona racista: "Yo tengo inmigrantes contratados y son los mejores trabajadores del mundo", apuntaba.

Por último, en referencia a qué van a hacer si el Ayuntamiento no logra poner una solución a estos problemas, Manuel era claro: "Nos reuniremos y tomaremos las medidas pertinentes, pero no nos vamos a quedar quietos".